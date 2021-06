Blahopřání syrskému lidu

Blahopřejeme syrskému lidu k úspěšnému ústavnímu kroku a volbě prezidenta republiky. Toto vítězství je pro Sýrii, její lid, její pokrokové strany, její komunity a kmeny a všechny čestné a svobodné lidi světa, kteří stáli a podporovali syrský lid přes deset let v boji proti terorismu.

Je to vzkaz do zahraničí, zejména pro Spojené státy, západní země, některé arabské země a všechny ty, které se spikly a podílely na ničení Sýrie, hlavně zabíjení nevinného syrského lidu. Je to i vzkaz všem spiklencům, Islámskému státu ISIS s bohatými, ryze ničitelskými a vražednými úmysly, a je to také vzkaz všem velitelům opozice proti suverenitě Sýrie a moci syrského lidu. Říkáme vám, že vaše pokusy selhaly a selžou, jakmile se opovážíte dotknout Sýrie, její jednota, stabilita a bezpečnost je v červené linii.

Hlavním posláním bude před novou érou a se zvoleným prezidentem Bašárem Al-Asadem eradikace zbývajících teroristických skupin, osvobození okupovaných území od Turků, Američanů a jejich agentů, kteří stále působí uvnitř naší země, odstranění korupce, úplatkářství, likvidace vnitřních spiklenců, kteří manipulují se zisky, vítězné triumfy syrského lidu. Sýrie poráží a vyhladí terorismus. Vzkaz světu, že syrský lid je ten, kdo se uznává, a který nedovolí, aby k němu lstivě promlouval nějaký kat ze Západu anebo aliance NATO. Jednota Syřanů na syrském území se tvoří syrskou vůlí a odhodláním. Sýrie zahrnuje všechny vlastence, čestné a svobodné.

Z České republiky a ve jménu syrských komunistů blahopřejeme Sýrii a jejímu lidu k velkému vítězství zvolením prezidenta republiky. Já sám se připojuji k blahopřání zvolenému prezidentovi Dr. Bašáru Al-Asadovi.

Nizar TRABULSI

Komise pro zahraničně strategické otázky ÚV KSČM