Jeden za 18, druhý…?

Tak to skutečně vypadá, že výměnou na postu americké »hlavy státu« došlo jen k nemnoha kosmetickým změnám. Zlý bílý muž byl sice nahrazen na první pohled, resp. hlavně poslech, hodným bílým mužem, důležité ale zřejmě bude ono na první pohled/poslech…

Jasně, Biden bude nejen reprezentativnější a kultivovanější než Trump, taky si na rozdíl od posledních dvou republikánských prezidentů o sobě jistě nemyslí, že je Bůh či minimálně jeho pravá ruka na Zemi; bude i sociálnější (k čemuž ho tlačí levicové křídlo Demokratické strany), nebude rasista (což není málo)…, ale tím pozitiva zjevně (s)končí.

Jestli jsme si mysleli, že bude přece jen aspoň o chlup spravedlivější v zahraniční oblasti - minimálně vůči Palestině či vůči Kubě (než »jeho veličenstvo« nabob Trump) - musíme se pomalu smířit s tím, že to bylo značně naivní, iluzorní a utopické. Biden sice nemá za zetě vlivného muže židovské lobby, ale zase má výrazně proizraelsky zaměřenou viceprezidentku; no a s tou Kubou si taky zjevně hodlá dávat víc než načas. Přitom Ostrov svobody ten čas nemá. Nejen kvůli pandemii COVID-19, ale i z bezpočtu dalších socio-ekonomických důvodů.

A aby toho nebylo málo, v Bidenovi se pomalu zklamávají i příznivci ochrany životního prostředí, klimatu, zkrátka ekologičtí aktivisté a všichni další, kteří pochopili, že tohle MUSÍ být téma číslo jedna nejen nadcházející dekády!

Americký zmocněnec pro otázky klimatických změn John Kerry čelí kritice i posměchu dokonce též odborníků, a to za svůj nedávný výrok, že zásadní roli při stabilizaci světového klimatu budou hrát technologie, které dosud nebyly vyvinuty… Vědci varují, že lidstvo musí přijmout zásadní kroky v příštích desetiletích, aby splnilo cíle stanovené nynějšími klimatickými dohodami. Vývoj a nasazení nových technologií přitom trvá většinou 30 až 100 let, což už bude s křížkem po funuse! Dlouho trvá samotný výzkum a dolaďování technologie, poté přijde na řadu úprava zákonů a směrnic či integrace do stávajících energetických systémů. Do toho je nutné se vypořádat se společenskou přijatelností nových řešení a s odporem zástupců starých technologií, kteří se brání tomu, aby byli vyřazeni z provozu.

Kerry zůstává na půl cesty. Řekl, že USA vedou světový boj se změnami klimatu a rychle například vyřazují z provozu uhelné elektrárny. Odmítl však, že by Američané museli kvůli boji s klimatickými změnami měnit svůj životní styl… A nejen to. Minulý týden přišla zpráva, že jeho boss (Biden) podpořil pokračování ropného byznysu v lůně matky přírody, na Aljašce. A to je doslova trumpoidní rána nad rány!

Roman JANOUCH