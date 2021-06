Stanislav Grospič (vlevo) a Hana Aulická Jírovcová na tiskové konferenci. FOTO – Haló noviny

Komunisté hledají způsob, jakým vyjádří vládě nedůvěru

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD v žádném případě nemůže počítat s tím, že by ji při čtvrtečním hlasování o vyslovení nedůvěry komunisté podpořili. Novinářům to zdůraznil místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Nyní jde podle něj pouze o to, jakou formou vyjádřit nedůvěru.

»Je potřeba vycházet z toho, že jsme vypověděli toleranci menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD, takže nepřichází v úvahu žádná forma podpory této vlády a bavíme se čistě o tom, jakým způsobem vyjádříme nedůvěru této vládě,« řekl Grospič.

Připomněl, že téma vyslovení nedůvěry vládě komunisté poměrně obsáhle diskutovali na stranických orgánech, to znamená na ústředním a výkonném výboru, o názor požádali také členskou základnu. Výsledkem ankety se bude zabývat výkonný výbor strany, který dá poslancům doporučení, jak hlasovat. Konečné stanovisko bude ale až na klubu, který se sejde ve čtvrtek ráno před hlasováním. »Budeme požadovat jednotný postoj celého klubu,« připomenula místopředsedkyně klubu a stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip v pondělí řekl, že v anketě přibývá hlasů pro vyslovení nedůvěry. O hlasování jednal s premiérem Andrejem Babišem, Grospič nevyloučil jejich další schůzku. Filip v pondělí uvedl, že vedle postoje k hlasování o nedůvěře s Babišem jednal o prioritách při schvalování zákonů v posledních měsících před volbami.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Závažné problémy se odsouvají

Grospič uvedl, že KSČM je vážně znepokojena tím, že se neustále mění pravidelnost a předvídatelnost programu schůzí Sněmovny. »Je odsouvána celá řada závažných problémů a jsou předsouvány formou mimořádných schůzí podružné problémy, na kterých mají zájem určité politické strany či hnutí,« uvedl. KSČM podle něj chce, aby pod stůl nespadly dohody na zavedení nároku na pětitýdenní dovolenou, obecné referendum a zákon o ochraně vod. »Nic nebrání tomu, aby byly tyto věci předřazeny a projednány ještě v tomto volebním období,« míní Grospič.

Aulická vyloučila, že by komunisté těmito body podmiňovali souhlas s pokračováním menšinového kabinetu hnutí ANO a sociální demokracie. »V tuto chvíli už nemůžeme čekat sliby, tyto sliby byly dány z dřívějška,« uvedla s tím, že závazek nepokládají za zrušený.

Schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě se uskuteční zítra. Vyvolaly ji koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a hnutí STAN, jejich zástupci odevzdali předsedovi dolní komory potřebné podpisy ke svolání mimořádného jednání.

Ke svržení vlády je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, pětice opozičních stran jich má 68. Proti vládě hodlá hlasovat také SPD s 19 poslanci a Trikolóra, jež má v dolní komoře tři zástupce. Ve Sněmovně jsou i tři další nezařazení poslanci. Zásadní ale bude postoj KSČM, jež má 15 poslanců.

Jsou covid pasy nutné?

Filip v pondělí jednal s Babišem i o připravovaných covid pasech, komunisté podle něj rychlé projednání novely zákona ve Sněmovně podpoří, pokud návrh bude obsahovat jen nejzákladnější údaje.

Aulická Jírovcová připomněla, že komunističtí poslanci minulý týden původní znění novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která covid pas zavádí, razantně odmítli. »Měli jsme několik připomínek a musím říci, že to nové znění je opravdu velmi ořezáno, ve velké míře i vyhovuje našim požadavkům, ale jsou tam stále zásadní věci, se kterými nemůžeme souhlasit,« řekla novinářům. Stále jí chybí odpovědi na několik zásadních otázek. Mimo jiné jde o to, zda je vůbec potřeba takzvaný covid pas v České republice zavádět, vadí jí, že se rozevírají nůžky mezi občany, kteří jsou očkovaní a těmi, kteří očkovaní nejsou, a také to, že se neřeší otázka protilátek. »Pokud nebudou jasně zodpovězeny tyto otázky, nebudeme hlasovat pro legislativní nouzi a pokud se bude návrh projednávat v klasickém legislativním procesu, určitě ho nepodpoříme v podobě, v jaké byl znova předložen, a budeme požadovat další potřebné změny,« uvedla poslankyně. Pokud se ale podle ní potvrdí, že covid pas není potřeba, nevidí důvod, proč by KSČM měla pro tento návrh hlasovat.

