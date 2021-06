Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Automobilky už se prakticky zahojily

Globální autoprůmysl už je na úrovni před koronavirovou pandemií. Zisk největších automobilek byl v prvním čtvrtletí po odečtení úroků a daní ve srovnání s deseti předchozími lety dokonce nejvyšší. Podle agentury DPA to ve své studii uvádí poradenská společnost EY.

EY použila pro svůj kvartální výpočet hospodářské výsledky 16 největších světových automobilek. Po odečtení konstantních měnových kurzů utržily od ledna do konce března 403 miliard eur (10,3 mld. Kč), což je o 35 mld. eur více než ve stejném období loni a jen o 5,8 mld. eur méně než v rekordním roce 2018. Ještě výrazněji se zvýšil provozní zisk. Kdyby se kvůli chybějícím datům vynechaly údaje značek Citroën, Opel a Peugeot spadajících pod koncern Stellantis, činil by 29,4 mld. eur. Byl by tak skoro o třetinu vyšší než v dosud směrodatném 1. kvartále roku 2017.

Co do počtu prodaných vozů se automobilový sektor na úroveň před krizí ještě nedostal. Celosvětový odbyt aut se sice v letošním 1. čtvrtletí zvýšil o 15 procent na 16,9 milionu, byl tak ale stále o devět procent nižší než v prvních třech měsících roku 2019.

Pro další vývoj bude důležité, jak dlouho potrvá nedostatek čipů, který u mnohých výrobců způsobuje zastavování produkce. »Krácení dodávek polovodičů vede někdy ke značnému omezení výroby, v průběhu tohoto roku se zřejmě nevyrobí několik milionů vozidel,« řekl agentuře DPA analytik Peter Fuß. Vyřešení globálního nedostatku čipů by mohlo trvat i několik let, řekl v pondělí šéf americké společnosti Intel Pat Gelsinger. Intel patří k hlavním světovým výrobcům čipů.

Problémy s nedostatkem čipů zasáhly výrobce po celém světě, včetně automobilky Škoda Auto. Poradenská společnost Roland Berger navíc v dubnu upozornila, že v důsledku elektrifikace vozidel a automatizace řízení se do roku 2025 poptávka po čipech ze strany automobilového průmyslu ještě výrazně zvýší.

