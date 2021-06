Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko ukázalo nejsevernější základnu

Ruská armáda poprvé předvedla třem desítkám zahraničních novinářů, včetně zpravodajů ABC, AFP, AP, BBC či CNN, svou vojenskou základnu »Arktický trojlístek« na souostroví Země Františka Josefa, a to včetně ukázky výcviku obsluhy raket Bastion pobřežní obrany.

Rusko podle generálmajora Igora Čurkina buduje vojenskou infrastrukturu na vzdálených ostrovech a pobřeží Arktidy od roku 2014. Základna podle něj představuje jediný objekt investiční výstavby na světě, který byl vybudován na 80. stupni severní šířky, a to na rozloze 14 000 metrů čtverečních. Pohodlně zde může žít a fungovat vojenská posádka o 150 členech až půldruhého roku. Při výstavbě se využily i nové, energeticky úsporné technologie, umožňující minimalizovat spotřebu elektřiny. Unikátnost základny, jak uvedl generál, spočívá v tom, že nijak nepoškozuje životní prostředí, protože funguje v uzavřeném cyklu. »Arktický trojlístek« vznikl jako druhá základna v pořadí - první byla postavena na ostrově Kotělnyj v oblasti Novosibiřských ostrovů.

Naše území, naše země

Zhruba v době návštěvy novinářů na základně označil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov Arktidu za zónu ruských zájmů a varoval Západ před arktickými ambicemi. Lavrov podle agentury Interfax reagoval na snahu Norska, podle kterého by se pakt NATO měl více soustředit na arktickou oblast. Moskva podle Lavrova zaznamenává »bědování« nad rozvíjením vojenských aktivit Ruska v Arktidě. »Ale všichni dávno dobře vědí, že to je naše území, naše země,« prohlásil ministr.

Informace od otce

Kromě zahraničních novinářů byla k návštěvě základny pozvána i novinářka listu Komsomolskaja pravda Dina Karpická. Měla jednu výhodu. Její otec je vojenský stavitel, a když se dozvěděl, kam dcera jede, prozradil jí, že se na stavbě základny podílel. Do té doby nevěděla nic, její otec o své práci doma nemluví. Dina tedy byla připravena, že sice jede na základnu, ta ale vypadá jako hotelový komplex. Nepídila se po kasárnách, otec jí řekl, že tam žádná nejsou. Vojáci bydlí v hotelových pokojích se sociálním zařízením, stravují se v jídelně jako opsané z moderních hotelů včetně samoobslužného výběru menu, prý se tam vaří velice chutně. Základna byla dobudována loni, když začal provoz přistávací a vzletové dráhy o délce 3500 metrů.

Nechybějí vědci

Část stálé posádky tvoří vědci, protože i na Zemi Františka Josefa pokračuje výzkum Arktidy. Sovětský svaz ho zahájil brzy po svém vzniku, když překonal překážku v podobě nedostatku pitné vody. Vědci ve 20. letech mohli sice »ohřát« sníh v kotlíku, ale to bylo časově náročné, stejně jako shánění dříví na otop stanů. Na vědeckou práci zbývalo málo času.

Až vědci objevili sladkovodní ledovce, které se pohybovaly v Severním ledovém oceánu. Skoro každý rok se nějaký takový ledovec utrhl z kanadských pobřežních hor, sladkovodního ledu míval dost na roční i delší plavbu po oceánu. Ledovec absolvoval dlouhou trasu ke Grónsku a později na jih, kde zanikl. Někdy se ale stalo, že se včas otočil a trasu po Severním ledovém oceánu zopakoval, byl tak obyvatelný po tři roky. Mělo to význam i z vojenského hlediska, protože na takovém ledovci se dalo postavit letiště. Sloužilo pro přísun potravin a materiálu vědcům, pro vojenské potřeby se považovalo za záložní.

Mapují pobřeží

Pionýrské doby jsou pryč, nynější základna poskytuje pohodlí pro práci a samozřejmě širší možnosti. K údivu Diny třeba i tu, že je možné dokončit mapování pobřeží. I když je zkoumáno řadu let, vojáci jí řekli, že teprve teď nalézají u pobřeží malé ostrůvky, které z výšky vůbec nejsou pod vrstvou ledu vidět, pro případnou plavbu by mohly mít tragické důsledky. Vojáci se zajímají jednak o každodenní změny v rajonu jejich působení, například o průběh častých cvičení NATO, a také o stav takzvané Severní mořské cesty, tedy obeplouvání ruského severního pobřeží severní trasou. Jak se projevují následky oteplování, mořská cesta je využívána každý rok déle, uskutečnily se i pokusy o celoroční provoz trasy, která bývala v zimě úplně zavřená. Ze základny jsou vojáci schopni ve spolupráci s družicemi pozorovat stav trasy včetně hloubky ledu, pomáhají ledoborcům najít nejsnáze průjezdné cesty, a dokonce předpovídají paramenty trasy na několik dní dopředu.

Specifické podmínky

Další část stálé posádky tvoří zdravotníci. Vyplývá to ze specifických podmínek základny. Často bývá ze vzduchu nepřístupná, protože panují větry a sněhové bouře, které znemožňují vzlety i přistání. Proto je základna vybavena i operačním sálem a připravena ke složitým zákrokům. Na základně slouží hlavně mladí lidé, takže těžké zdravotní stavy tu ještě nezaznamenali.

Vítr také ukončil první návštěvu novinářů v Arktickém trojlístku. Meteorologové hlásili, že se kvapem blíží vichřice, a novináři ocenili, jak rychle je vojáci dokázali naložit do letadla a odeslat do teplejších krajin. Kromě výcvikového rozvinutí sestavy protiraketové obrany, které Dinu překvapilo svou rychlostí a sehraností obsluhy, to prý byla další ukázka, jak dovedou být vojáci ze základny »akční«. O týden později jí velitel základny během telefonického rozhovoru sdělil, že kdyby evakuace neproběhla tak rychle, opouštěla by ostrov až teď.

(pe, čtk)