Pokání Miloše Zemana

Před několika dny jsme si připomněli 22 let od »humanitárního bombardování« Jugoslávie. Ano, psal se rok 1999 a naše země v dubnu onoho roku vstoupila do paktu NATO. V té době již rok vládla ČSSD v rámci opoziční smlouvy a tehdejším předsedou vlády byl současný prezident Miloš Zeman. Bylo to jen několik dní po našem politickém vstupu do paktu NATO, kdy jeho síly zahájily ilegální bombardování Jugoslávie, které se de facto rovnalo válečnému zločinu proti mezinárodnímu právu, a takový skutek je nepromlčitelný. Naše země se v té době přidala na stranu NATO a povolila přelety strategických bombardérů, aby toho později hořce litovala, když se zjistilo, že vlastně bombardování vůbec nebylo potřeba.

Stín tohoto omylu tehdejší vládní garnitury se táhne do dnešních dní a plně si to uvědomil i prezident Miloš Zeman, který v té době nikterak bombardování nezpochybňoval. Pokud by to totiž udělal, tak by mu zcela jistě pohrozily nějaké špičky z NATO, případně by mu bylo vyčiněno tehdejší americkou administrativou Billa Clintona, kterým v té době zmítala aféra kolem Moniky Lewinské.

Po 22 letech tedy přišlo pokání Miloše Zemana, kdy se za schvalování bombardování omluvil. Je škoda, že tak neučinil již dávno, ale jedno přísloví praví, že nikdy není pozdě. Každopádně by se měli omluvit i jiní politici, kteří schvalovali a dodnes schvalují různé ilegální války, které jsou postaveny na lžích. Miloši Zemanovi patří dík, že prosazoval levicové věci nebo že pomohl udržet levostředovou vládu, ale omluva za schvalování nějakého zločinu je málo a daná věc by měla být řešena mezinárodně a omluvit by se mělo NATO a také USA.

Nicméně jsem rád, že Miloš Zeman uznal svoji chybu z doby svého vládního angažmá předsedy vlády. Tady můžeme vidět, jaký je prezident taktik, když si uvědomuje, jak je důležité dnes utvářet politiku více azimutů a stavět mosty, a ne je bourat. Ještě očekávám, že se omluví pravicoví politici, kteří v roce 1999 schvalovali »humanitární bombardování« podle vzoru tehdejšího prezidenta Václava Havla. K tomu se ale nabubřelí pravicoví panáci zcela jistě nesníží.

Možná některým lidem chybí omluva Miloše Zemana za to, že nechal zprivatizovat banky, když byl předsedou vlády, že deformoval českou politickou scénu opoziční smlouvou, případně že jeho vláda udělala některé nesmyslné privatizační akce. Ano, i tyto věci jsou pravda, a pokud by se prezident za ně omluvil, tak by zcela jistě zvýšil (podle mého názoru) svůj kredit a povýšil by jak morálně, jakož i politicky. Nicméně je potřeba Miloše Zemana podporovat a vidět jeho pozitivní roli dříve i dnes a do budoucna po podzimních volbách do Sněmovny a také směrem k jeho politice více azimutů – od EU, Rusko a Čínu, po USA a další země.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora