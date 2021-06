Pratasevič a ultrapravicové kreatury

Od řady z vás mi chodí informace o běloruském občanovi Ramanu Pratasevičovi, který měl být zadržen z letadla mířícího do Vilniusu. Vy, kdo mě sledujete delší dobu, víte, že nemám potřebu se hnát za senzací. Na rozdíl od politiků, kteří mají o vině a trestu vždy jasno podle toho, komu daný člověk slouží, nebo proti komu vystupuje, si vždy nejprve ověřuji fakta.

Než se dostanu ke jmenovanému mladíkovi, médii označovaného za disidenta a novináře, chtěla bych se zastavit nejprve u samotného uzemnění letadla. Dle titulků novin to západní země považují přímo za »únos«, či dokonce za »teroristický útok«. No nevím, i kdyby letadlo skutečně přistálo jen kvůli Pratasevičovi, což ale zatím ani sama letecká společnost a její piloti nepotvrdili, tak to není poprvé, co se s podobným případem setkáváme.

Před osmi lety – v roce 2013 – musel přistát ve Vídni prezident Bolívie Evo Morales. A uzemnit vládní speciál, to už je trochu jiné kafe. Letoun měl mít na palubě Edwarda Snowdena, člověka, který odhalil tu nejhrubší špínu, kterou v sobě mají zakódovánu Spojené státy americké. Mimochodem, vč. špionáže proti svým partnerům, snad to zaznamenali i čučkaři, pardon agenti BIS. Je zajímavé, že tenkrát novináři o »státním terorismu« či zasahování USA do suverenity zemí nehovořili, ale titulky nesly mnohem jemnější označení »neplánované přistání«. Ostatně i na Ukrajině bylo v roce 2016 nuceno přistát letadlo – shodou okolností Běloruské, a to z rozhodnutí ukrajinských tajných služeb, které následně zadržely režimu nepohodlného arménského novináře.

Nyní k Ramanu Pratasevičovi. Jak jsem říkala, ověřuji si fakta, ale zatím jsem nikde nenarazila na to, že by fotografie, které teď vidíte na sociálních sítích, webových portálech, nebyly autentické. Asi netřeba říkat, jaký typ pozdravu nebo zvolání na fotce je. Na co je ovšem nutné se zaměřit, je, že vlajky a znaky, které na fotce jsou, se zmíněným pozdravem vlastně souvisejí. Tato vlajka se totiž používala během okupace Běloruska nacistickým Německem. Je smutné, že ji používá i tzv. běloruská opozice, kterou mimochodem slepě podporuje i česká vláda. Nechápu Lotyšsko, že se prostřednictvím sportu, respektive mistrovství světa v hokeji, propůjčilo k tomu, že místo vyvěšení oficiální vlajky země použilo právě červeno-bílou vlajku. Nedovedu si představit, kdyby na některém šampionátu místo české státní vlajky visela protektorátní vlajka, což je srovnatelné s tím, co udělalo Lotyšsko.

Od řady z vás jsem získala různé e-maily, odhalující minulost Ramana Prataseviče. Hovoří se v nich o jeho angažmá na Majdanu, tedy převratu na Ukrajině, ba dokonce jeho aktivní příslušnost k praporu Azov, složenému z ultrapravicových kreatur. Na to – stejně jako na jeho údajné proškolování v ČR (samozřejmě za peníze vás – občanů), na které se KSČM jako jediná politická strana v Poslanecké sněmovně ptala, dosud nemáme odpovědi.

Pokud by se ale potvrdilo, že členem tohoto fanatického praporu, povoleného po Majdanu na Ukrajině, je, tak je to pro mě jasný signál, s jakým člověkem máme co dočinění.

Jen připomenu, co je polovojenský prapor Azov zač. A jsou to ověřené a dohledatelné informace. Jak jsem řekla, vznikl v roce 2014 a v jeho řadách najdeme zejména neonacisty, vyšinuté nacionalisty, zkrátka příslušníky krajní pravice. Ostatně k tomu se hlásí i v rámci své symboliky, která na nacistický režim A. Hitlera přímo navazuje. Historie tohoto praporu je sice poměrně krátká, ale o to krvavější, protože už 15. 11. 2014, tedy ani ne půlrok po existenci této militantní skupiny, vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlášení, v němž se praví, že »Azov porušuje pravidla vedení války např. masovým rabováním, mučením a únosy novinářů«. Ten samý úřad se pak zabýval praporem Azov ještě několikrát a dospěl k závěru, že »od září 2014 do února 2015 bylo zdokumentováno hromadné rabování civilních domů. V srpnu až září 2014 bylo zaznamenáno kruté zacházení, znásilnění a další formy sexuálního násilí členů praporů Azov a Donbas. K vynucení přiznání ze zadržených civilistů používal Azov mučení a bití, včetně využití elektrického proudu a dušení vodou«.

Ne, nebudu hájit Lukašenkův režim, ale ti samí, kteří v televizi roní slzy pro člověka, jehož životopis má minimálně, eufemisticky řečeno, hluchá místa, záměrně opomíjejí již zmiňovaného E. Snowdena nebo třeba Juliana Asange. Tento případ je jen dalším dílkem do mozaiky pokrytectví a dvojího metru západní neoliberální politiky a bohužel i většiny mediálních domů, které si daly za cíl spíše ovlivňovat veřejné mínění než nestranně informovat.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně KSČM