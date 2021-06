Maminka

Maminka, pro mnohé nejkrásnější slovo na světě. Je to první slovo, první bytost, se kterou se po příchodu na svět setkáváme, která je tu pro nás. Oslovení »maminko« používáme celé dětství, mnozí volají maminku i v dospělosti, když jim je ouvej, stýská se jim, nebo se jim stane něco zásadního. Dělíme se s ní o dobré i zlé. A slovo maminko je mnohdy i to poslední, které vyslovíme.

Volání »Maminko!« často zaslechnete i v nemocnici v oddělení následné péče. Slovo »maminko« bylo to poslední, které dokázala moje babička srozumitelně vyslovit…

Když přicházíme na svět, máme jen svou sílu k životu a hledáme lásku, teplo, bezpečí a něco do žaludku. Nic víc ke štěstí nepotřebujeme. Během času se žebříček priorit rozšíří o spousty dalších, v té době nutných věcí. Musíme se naučit chodit, mluvit, toužíme po hračkách, kamarádech, musíme do školy, a i když toužíme po svobodě a prvních láskách, je prioritou vzdělání, osamostatnění. Pak přichází práce, vlastní domácnost, kariéra, partner, děti, práce pro zabezpečení své i jejich, občas nějaká dovolená, jindy opravy, úpravy, nákupy a zase práce až do důchodu. Pak se priority rozvolňují a přes koníčky a výlety, se smrsknou zase jen na lásku, teplo, bezpečí a něco do žaludku. To, po čem touží každý tvor, dokud žije a dýchá.

Když se to totiž vezme kolem a kolem, žádný rubáš nemá kapsy. Je fajn mít byt, auto, něco na účtu. Ale ještě víc fajn je mít rodinu, přátele, zážitky. Je fajn mít na sobě nové značkové oblečení, super mobil a doma chytrou televizi. Ale ještě víc fajn je mít na krku ruce svých dětí, mít přátele kolem sebe spíš, než na displeji telefonu, a pro radost mít celý reálný svět, než jen obrázky na monitoru.

Totiž až budeme odcházet, nebudeme myslet ani na televizi, ani na svůj dům, chatu, auto. Když budeme mít štěstí a dožijeme se požehnaného věku, stejně na všechno zapomeneme. Ale nezapomeneme na zážitky. Na chvíle, kdy nám bylo hezky.

Jestli člověk něco skutečně potřebuje, je to pocit, který dává maminka. Nebo někdo, kdo byl v našem životě skutečně důležitý. Někdo, kdo nás měl rád takové, jací jsme. Potřebujeme jen pocit bezpečí, jistoty, domova. Pocit bezpodmínečné lásky.

Většinou na takové věci nemyslíme, dokud nám není ouvej. Člověk se nad tím zamyslí, až když ho doběhne nemoc, stáří, či mu uteče někdo, komu věřil. Nebo když mu odejde někdo blízký. Není důležité na to pořád myslet, ale je důležité na to nezapomínat. A žít tak, abychom dodržovali zákony fyziky. Akce a reakce. Pokud chceme dostávat lásku, mít rodinu, přátele a nebýt jednou sami, je potřeba dávat lásku, věnovat se rodině, najít si čas na přátele a chovat se tak, aby byli ostatní s námi rádi. A vše ostatní se pak už nějak doladí…

Helena KOČOVÁ