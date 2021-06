Favoritka Zelených klesla

Kandidátka německých Zelených na kancléřku Annalena Baerbocková se v minulém týdnu pokusila napsat tečku za skandálem s nepřiznanými příjmy, který patrně v průzkumech přivodil pád její popularity.

Od chvíle, kdy němečtí Zelení v měsíci dubnu Annalenu Baerbockovou nominovali na kancléřku Spolkové republiky Německo, předběhla ekologická strana v průzkumech konzervativní unii CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, která se po zářijových parlamentních volbách již nehodlá ucházet o další mandát v čele spolkové vlády. V minulém týdnu zveřejněný průzkum však ukazuje na pokles popularity političky Zelených. Časově se přitom kryje s vypuknutím skandálu kolem nepřiznaných vánočních bonusů, které Baerbockové vyplácela její strana. Informovala o tom agentura Reuters.

Kandidátka německých Zelených na kancléřku Annalena Baerbocková. FOTO - Wikimedia commons

Annalena je naštvaná

»Nebyla jsem si tehdy vědoma, že musím úřadu Spolkového sněmu přiznat i tyto vánoční bonusy,« řekla poslankyně a spolupředsedkyně Zelených novinářům. »Jsem na sebe naštvaná, protože to byla chyba. Když jsem ji zjistila, hned jsem to zpětně nahlásila,« dodala s tím, že transparentnost je pro ni stěžejní věcí pro získání důvěry voličů. K tomuto prohlášení se odhodlala poté, když německý bulvární deník Bild informoval o jejím dodatečném přiznání příjmů u Spolkového sněmu, což podle deníku Handelsblatt uvrhlo celou stranu Zelených do defenzívy. »Annalena Baerbocková: Je po mediálním humbuku?« ptal se vzápětí deník Die Zeit. Do chvíle skandálu se dalo říci, že Annalena je favoritkou mezi kancléřskými kandidáty.

Podle průzkumu institutu Forschungsgruppe Wahlen pro televizi ZDF z minulého týdne popularita Baerbockové oproti sondáži před dvěma týdny poklesla. V průzkumu pro ZDF na 46 procent respondentů uvedlo, že upřednostňuje kandidáta unie Armina Lascheta a 42 procent dalo přednost Baerbockové. Zelení si nicméně s 25 procenty udržují v preferencích nepatrný náskok před CDU/CSU, která má 24 procent.

(ava, čtk)