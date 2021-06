Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Trapnost Netanjahua nemá konce

Právní poradci izraelského prezidenta Reuvena Rivlina zamítli výhradu strany Likud úřadujícího zkorumpovaného pravicového premiéra Benjamina Netanjahua proti vznikající koaliční vládě, v níž se s Netanjahuem nepočítá. O koalici vyjednává šéf dosavadní opozice Jair Lapid a Rivlinovi plánoval podle izraelských médií oznámit, že se mu podařilo uspět.

Po březnových volbách jako první vyjednával o vládě Netanjahu, jehož Likud dostal nejvíc mandátů. Lapid byl pověřen jako druhý, když se Netanjahuovi nepodařilo dát dohromady podporu aspoň 61 ze 120 poslanců.

Podle médií se Lapid dohodl na rotačním principu na postu premiéra s Naftalim Bennettem, který stojí v čele pravicové strany Jamina, s tím, že by byl premiérem jako první. Likud ve stížnosti adresované Rivlinovi poukázal na to, že Bennett nemůže být premiérem, protože nebyl pověřen sestavením vlády. Rivlinova právní poradkyně Udit Corinaldiová-Sirkisová ale řekla, že nevidí žádnou právní překážku pro vznik vlády, protože je dohoda o alternaci na postu premiéra, která se týká i Lapida. Zatím se předběžně počítá s tím, že by parlament mohl o důvěře Lapidově vládě hlasovat 9. června.

Bennett patří k rozhodným pravicovým politikům a v minulosti požadoval dokonce anexi palestinských území – takže může být pro Palestince paradoxně ještě větším oříškem než Netanjahu. Na druhou stranu zbavit se konečně jména Netanjahu může být především psychologické vítězství… Za svou ochotu připojit se k centristovi Lapidovi ve vládě sklízí Bennett kritiku izraelské pravice a také náboženských stran, které byly v minulosti spojenci vlád Likudu. Vedení jedné z nich - strany Jednotného judaismu tóry - v otevřeném dopise napsalo, že vláda Bennetta s Lapidem je »čin příčící se nebesům a těžký hřích«…

Fanatismus sionistů

Bouřlivá a dlouhá koaliční jednání vyvolala bezpečnostní problémy a Lapid řekl, že byla zpřísněna bezpečnostní opatření kolem některých politiků. Šéfka levicového Merecu Tamar Zandbergová oznámila, že zůstala doma a hlídá své dítě, protože jedna z hrozeb byla zaměřena právě na ně. »Zůstala jsem doma, protože jeden z těch vzkazů říkal, abych si obstarala ochranku, jinak se jí (dceři) něco stane,« smutnila progresivní politička.

Podle médií se už podařilo vyřešit spor o to, která ze stran získá předsednictví parlamentu. Poslední větší překážkou oznámení dohody byl požadavek druhé nejvýše postavené političky v Jamině Ajelet Šakedové. Ta podle ČTK trvá na tom, aby byla členkou panelu, který vybírá soudce, a aby dostala post ministryně rozvoje Negevu a Galileje. Šakedová vznesla tyto požadavky, i když už jí bylo garantováno ministerstvo vnitra. Lapid ale posty, které požaduje navíc, přislíbil straně ruských imigrantů Izrael je náš domov a Straně práce…

(rj)