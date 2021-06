Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Lemákem, šéfredaktorem listu v letech 2001-2002

Jsem rád, že Haló noviny stále vycházejí

Haló noviny si připomínají kulaté výročí. Začátky nebyly bezpochyby lehké. S čím jste se při jejich zakládání potýkali nejvíce?

S prosazením myšlenky vydávat deník, který by stranil komunistické myšlence. V té době vycházel čtrnáctideník Mosty, který si kladl za cíl spojovat tehdy Čechy a Slováky v rámci KSČS. Po rozdělení na KSČM a KSS a potřebě efektivnějšího informování se objevila v tehdejší KSČM myšlenka, ale i potřeba, vytvořit deník. U zrodu této myšlenky stála i naše skupina z Mostů – Michal Podzimek, Mirka Moučková, Josef Gáfrik, má maličkost… Šéfredaktorem se ustavil Radim Valenčík, Michal Podzimek zástupcem, já sekretářem. Po různých peripetiích ve vedení KSČM pak byl šéfredaktorem jmenován Petr Majcharčík, Michal Podzimek vedoucím oddělení a se mnou se jaksi nepočítalo. Michal odešel do Práva. Přesto jsem měl to štěstí, že první nultá čísla na Prvního máje vzešla z mých rukou.

První oficiální číslo nakonec vyšlo 3. června. Pravdou je, že v redakci v té době pracovala řada zvučných novinářských jmen – Karel Kvapil, ředitel rozhlasu, Jitka Götzová z Mikrofóra, František Coňk, šéfredaktor Práce, a jiní. Novináři to byli excelentní, ale pracovali spíše se slovem v éteru než se slovem psaným…

Přesto již Haló noviny vstupují do »kristových let«. A to je dobře!

A co dramatické okamžiky?

Snad nejhůře mi bylo, už si nevybavují přesný rok, kdy jsem na zasedání ÚV KSČM musel přesvědčovat přítomné, že vydávat Haló noviny jako čtrnáctideník, či je úplně zrušit, je krok a hodně dlouhý krok zpátky, k ještě rychlejšímu odcizení členské základny. Haló noviny každé ráno připomínaly, že organizace stále žije, mohly veřejnost pohotově informovat, co se děje, ale i ji organizovat, když to bylo zapotřebí, třeba je pozvat na demonstraci. Nakonec se potřebná vůle i peníze našly.

A veselá historka »z natáčení«?

Kdybych hledal, tak určitě najdu. Nejvíce se ale škodolibě usmívám, když si vzpomenu na fejeton spisovatele Jaroslava Matějky, v němž po svých zkušenostech s Dagmar Veškrnovou napsal, že je jako motýlek, který vzlétne a tak dlouho krouží, dokud nenajde tu nejhezčí květinu a na ni si sedne. Její manžel nás chtěl žalovat, ale jeho poradci mu to vymluvili, aby nám nedělal reklamu.

Kdesi jsem četl, že v Japonsku uskutečnili test, kdy devět renomovaných jazykovědců udělalo korekturu jednoho čísla novin a pak tyto noviny zkorigoval desátý korektor, a stejně našel ještě devět chyb…

Jenom? Ukažte mi člověka, který nechybuje. Záleží na spoustě okolností, například i na tom, jak kdo chápe význam napsané věty. Stačí čárka a význam věty se mění.

Jaký vy osobně jste měl vklad do novin?

To ať posoudí jiní. Jsem rád, že stále noviny vycházejí a že na jejich stránkách nacházím své stopy.

Na naše noviny se občas snese vlna kritiky. Většinou od lidí, kteří procesu vzniku novin a jejich roli nerozumějí. A pokud tam nenajdou, co chtějí, narazí na chybu, ať už faktickou či obsahovou, je oheň na střeše…

To bylo, je a bude, a netýká se to jen našeho titulu. Dnes je výroba o hodně rychlejší a hektičtější. Když jsem dělal ve Večerní Praze a chtěl jsem dostat horkou aktualitu do novin, tak v lepším případě jsem sehnal nejbližší pevný telefon a zavolal do redakce. Dnes můžu být třeba v Austrálii a přes mobil poslat reportáž i s fotografiemi a ta ještě ten den vyjde. Dnešní záplava informací, jejich věrohodnost, možnost manipulace atd. zvyšuje nároky na redakční kolektivy. Ale i na čtenáře. Žijeme ve »svobodné a demokratické zemi«, a přesto jsme zahlcováni nepravdivými, zfalšovanými, agresivními informacemi. Ale tím naše noviny nežijí, a přesto jsou i lidmi z vlastních řad napadány. Ale to není v historii, i naší strany, nic neobvyklého.

V čem jsou Haló noviny jiné a v čem se musí přizpůsobit?

Už tím, že veřejně deklarují, komu straní. Nejen komunistům, ale běžným lidem, sociální spravedlnosti. V čem se přizpůsobit? To v redakci velice dobře víte! Ale poskytne vám například rozhovor někdo z opozice? Kolikrát byli naši redaktoři odmítnuti proto, že jsou z komunistických novin. Můžete zvýšit aktuálnost třeba zavedením druhého vydání, zvýšit počet redaktorů, ale také si udržet kvalitního redaktora… Nemáme majitele, který disponuje miliardami, a navíc v dnešní elektronické době skomírají snad všechny tituly.

Jak hodnotíte noviny dnes, a co byste změnil?

Pravda je, že dělají, co mohou, snaží se, ale nevím, možná se mýlím, ale mám pocit, že je vás zoufale málo. I když je faktem, že dnes všechny noviny přestávají být zpravodajsko-komentátorskými, ale stávají se komentátorsko-zpravodajskými. Přesto určité inovace by si Haló noviny zasloužily - větší pestrost, aktuálnost, možná se i zamyslet nad vnitřní dvoustranou zajímavostí, přílohami atd.

Jaká jsou specifika levicového deníku a jak vidíte práci jeho redaktorů i spolupracovníků?

Už v tom, že pracují v jediném levicovém deníku, kteří se nestydí, za to, že fandí komunistům. A to vede ke spoustě problémů. Například, že někteří prodejci odmítají Haló noviny brát, že nám neposkytují informace, dehonestují je… Ale zažil jsem i případ, že nás sundali z rotačky a dali před nás Lidové noviny, které měly problémy, řada spolupracovníků k nám psala pod pseudonymem, protože se báli o zaměstnání, a byli to například někteří pracovníci televize apod. Každopádně pracovníci redakce Haló novin si zaslouží obdiv.

Na co jste vy sám pyšný, a na co ne? Je něco, co se vám skutečně nepovedlo?

Pyšný můžu být snad na to, že jsem stál u prvních krůčku Haló novin. Že jsem seděl u toho, když Michal Podzimek řekl – ať se jmenují HALÓ NOVINY. No, a když je ráno otevřu a vždy tam najdu stopy grafiky prvního nultého čísla.

Roman BLAŠKO