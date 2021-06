Symboly revoluce

Narodil se 3. června roku 1931 v Bíránu na Kubě a byl bratrem Fidela Aljedandero Castro Ruze, pocházel celkem ze sedmi sourozenců. Nemám na mysli nikoho jiného než druhou významnou tvář Kubánské revoluce Raúla Castra Ruze. Se svým bratrem a ostatními předními kubánskými spolubojovníky, ale i třeba argentinským lékařem, revolucionářem Che Guevarou, prošel celou revolucí a dodnes je významným symbolem Ostrova svobody.

Kuba, Kubánská revoluce, její úspěch, spontánní zápal a podpora kubánského lidu při svržení diktátora Batisty a posléze volba socialistické cesty, nikoliv cesty přijetí imperialistické pomoci, byla vždycky trnem v oku vládnoucím nadnárodním korporacím, bankám a samotným USA.

Kdybychom hledali příčiny nezměrné touhy po svobodě kubánského lidu, kterou jí revoluce přinesla, museli bychom hlouběji do historie. Kuba se sice po porážce Španělska v roce 1898 stala nezávislou republikou. Jenže USA ji vzápětí v letech 1898 až 1902 okupovaly svými ozbrojenými sílami s tím, že existuje odůvodněná potřeba tzv. přechodného období, které Kubu připraví na vlastní vládu. Ostatně USA Kubu zcela neopustily dodnes a stále tam mají svou vojenskou základnu.

Není ale úkolem psát historický vývoj bouřlivých kubánských dějin, kdy na krátkou dobu 1940 až 1941 byli do vlády přizváni i kubánští komunisté. Obrovské sociální rozpory, chudoba, drancování země zahraničními mocnostmi, střídající se diktatury včetně té poslední Batistovy vedly ke stále větší touze po svobodě a sociální spravedlnosti.

Raúl Castro Ruz coby souputník svých druhů a bratra, byl jedním z otců Kubánské revoluce, právě on se podílel na vytvoření druhé fronty přibližně sto kilometrů od města Santa Clara. Stejnou měrou se Raúl také zapojil do výstavby svobodné kubánské společnosti.

V letech 1959 až 2008 sloužil jako ministr ozbrojených sil Kuby. Za velice podstatné je však třeba zmínit úlohu svobodné Kuby v Hnutí nezúčastněných zemí. Zde Raúl působil fakticky od 31. června 2006 a oficiálně od 24. února do 16. června 2009. Převzetí úlohy Kubou bylo logické vyústění po rozpadu Jugoslávie a odraz její vysoké mezinárodní prestiže mezi zeměmi třetího světa. Vždyť právě Kuba z toho mála, co měla, a z pomoci, které se jí dostávalo ještě od bývalých zemí usilujících o socialistickou cestu v Evropě, dokázala poskytovat širokou humanitární pomoc. Namátkou zmíním symbolickou vojenskou, ale zejména potravinovou pomoc Alžírské republice nebo vojenskou a lékařskou pomoc těžce zkoušené Angole jak v občanské válce, tak zahraniční intervenci. Humanitární pomoc Grenadě, kterou USA utopily v krvi. Teď by mohl následovat nepřeberný výčet zemí, od Latinské Ameriky, přes Venezuelu a řadu dalších zemí, kde kubánský lid pomáhal a pomáhá. Jsem přesvědčen, že nezištná pomoc kubánských lékařů, učitelů se stala světovým pojmem. Raúl Castro Ruz na tomto všem měl nezanedbatelný podíl.

V jakém protikladu jsou sankce uvalené USA formou embarga v říjnu 1960, přes pokus i přímé intervence v Zátoce sviní v dubnu 1961! USA toto embargo po krátkém zmírnění, spíš symbolickém, v době prezidenta Obamy, opět prohlubují. I řada zemí EU a světa pochopila, že tudy cesta nevede.

Hovořím o tom všem právě ve vztahu k významnému životnímu jubileu 90 let, kterých se Raúl Castro Ruz dožívá. V době, kdy byl jeho bratr vážně nemocen, jmenovalo jej 24. února Národní shromáždění prezidentem. Následně 24. února 2013 byl znovu zvolen do této funkce s tím, že dále o další zvolení nebude již usilovat. Tak se stalo. Národním shromážděním byl zvolen po parlamentních volbách prezident Miguel Díaz–Canel. Raúl pak odstoupil z funkce prvního tajemníka na osmém sjezdu Komunistické strany Kuby konaném 16. až 19. dubna 2021.

Jsem přesvědčen, že bohatě a vysokou aktivitou naplněný dosavadní život Raúla Castro Ruze zaslouží hluboké ocenění a úctu. Rovnou měrou jako život jeho bratra Fidela a celé řady další kubánských revolucionářů, ale vlastně všech občanů Kubánské republiky. Svoboda a ochrana lidského života je věcí jednou z nejcennějších. Schopnost nezištně poskytovat humanitární pomoc i jiným národům je velkou odvahou a značí skutečnou velikost národa.

Popřejme kubánskému lidu sílu a další odhodlání hájit svou vydobytou svobodu i cestu k socialismu, překonání ekonomických a politických embarg. Raúlovi Castro Ruzovi pak vyjadřuji velké poděkovaní za jeho celoživotní práci, přání pevného zdraví a sil. Myslím, že kubánský lid jej stále potřebuje.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a poslanec