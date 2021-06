Co se stalo s předvolebními sliby?

Kozí dráha na Děčínsku se stala součástí volební kampaně v loňském roce. Regionální sdružení Spojenci pro kraj složené z mnoha stran (TOP 09, Zelení, ProKraj...) slibovalo, jak tuto trať zachrání, pokud jim voliči dají hlas ve volbách. Dá se dokonce říct, že to bylo jejich jediné významné téma.

O obnovení provozu jsme se pokoušeli celých osm let. Byla to jedna z mnoha tratí, kde dopravu zrušila ODS, když byla ve vedení Ústeckého kraje. I přesto, že na mnoha jiných tratích se nám podařilo provoz obnovit a tratě tak zachránit, na této se to z důvodu neochoty Správy železnic nepovedlo.

O to smutněji se mně poslouchalo to, jak nás Spojenci pro kraj napadali proto, že jsme nebyli schopni provoz na Kozí dráze obnovit, zatímco oni to prý dokážou...

Je půl roku po volbách. Spojenci pro kraj jsou v koalici s ODS a ANO a výsledek? Nic užitečného pro kraj, neustále řeší pouze vlastní problémy, kterých si za tak krátkou dobu nadělali víc než dost.

A Kozí dráha? Dál zarůstá plevelem a nic se neděje. Volební sliby utichly a nadšení pro obnovení tratě z předvolebních debat vyprchalo.

Samozřejmě, že chyba je na straně Správy železnic, která se mírně řečeno nesnaží. Ale to jsme všichni věděli. Nejen já jsem mnohokrát opakoval, že zájem objednat provoz máme, ale že SŽ tam provoz nechce pustit.

S rozčarováním nyní sleduji, že dokonce SŽ chce být aktivní a nápomocná při (!) přestavbě tratě na cyklostezku (!). Opravdu je toto náplní práce této organizace, která se podle zákona musí starat o železnici?

Ale mohlo by to být možná ponaučení pro všechny, kteří zase někdy uvěří před volbami někomu, kdo jim bude slibovat nemožné. Ponaučme se a chtějme po politicích, aby se zodpovídali z toho, že před volbami slibují něco, co není v jejich silách splnit.

Jaroslav KOMÍNEK, zastupitel Ústeckého kraje (KSČM)