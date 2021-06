Třicet let Haló novin

Milí čtenáři, jsem moc rád, že žiji ve svobodné a demokratické společnosti. Vážím si toho, že došlo k naplnění motta jednoho z největších Čechů historie Václava Havla. Ano, konečně zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Sám Havel nikdy národu nelhal, a i díky jeho působení teď víme, co jsme dříve ani nemohli vyslovit.

Říše zla je na Východě, a je jí Rusko. Naši vlast v roce 1945 neosvobodila sovětská armáda, ale Spojenci. Sověti de facto vstoupili již na osvobozené území. O naši svobodu se zasloužili kromě Spojenců i vlasovci. Nehledě na to, že Sovětský svaz nesl stejnou vinu na rozpoutání druhé světové války jako fašistické Německo. Svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki bylo správným krokem, bez ohledu na počty nevinných mrtvých lidí. Stejně jako o dost let později humanitární bombardování Jugoslávie. A totéž platí pro válku v Iráku, kdy se sice nedokázalo, že asijský stát ukrýval zbraně hromadného ničení, ale pravděpodobnost přece vždy hraničí s jistotou, že? Dodávat, že Mašínové byli hrdinové, kteří vraždili podlé komunisty, a že maršál Koněv byl naopak ztělesněné zlo, ani netřeba.

Pravdu však koneckonců známe nejen z historie, ale i z naší současnosti. Víme, že Majdan byl krokem k tomu, že se Ukrajina konečně mohla zapojit do proevropské politiky. Že zlé Rusko anektovalo Krym. Že všude po České republice pobíhají ruští agenti a jedním z nich je prezident Zeman a druhým 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Je jasné, že Kosovo je suverénní stát. A Tchaj-wan by si zasloužil nahradit ČLR v Radě bezpečnosti. Že Lukašenko i Asad jsou diktátoři. A Biden spasitel světa. Nu, a jeho stát je nejbližší spojenec České republiky. Mimochodem, dodávám - stejně věrný jako Anglie a Francie v roce 1938…?

Inu, víme leccos. I díky dnešním médiím. Těm, které slouží zájmům jiným než ryze českým. Troufám si říci, že Haló noviny jsou v tomto směru čestnou výjimkou. Dnes slaví již třicet let. A dokud tu budou a dokud budu mít tu čest být jejich součástí, nedopustím, aby se podobné přepisování dějin, jak jsem je naznačil v textu výše, stalo součástí oné pravdy a lásky, jak o ní lhal Václav Havel.

Troufám si říci, že bez Haló novin by minimálně polovina z výše uvedeného, jakkoli to znělo trochu jako sarkasmus a ironie, vstoupilo ve všeobecnou platnost. Kvůli cenzuře nemáme navenek takový dosah jako většina mainstreamových médií. Ale nikdy se nesnížíme k podlostem, v nichž kupodivu hraje významnou roli i veřejnoprávní televize.

Nepřestaneme usilovat o spravedlivější svět a o vizi světa, která je neslučitelná s postoji pražské kavárny a rádoby demokratů, co považují za demokratické jen to, co koresponduje s jejich názorem. Budeme bojovat proti válkám, nespravedlnostem a asociálnímu světu.

Jsem si jistý, že Haló noviny budou takové dalších třicet let. I díky všem věrným čtenářům.

Petr KOJZAR, šéfredaktor Haló novin, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Futura