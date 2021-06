Co je a co není normální

Poslední kauza, která poněkud zatřásla politickým světem, souvisí s dnes již minulým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. O tom, že nešlo o něco jen tak vymyšleného a že na všem bude kus pravdy, svědčí rychlá reakce mladého politika. Před volbami, v nichž chtěl znovu kandidovat, by bylo nebezpečné, aby se začala podrobně probírat. Sexuální obtěžování je dnes totiž velmi vděčným tématem a bagatelizovat ho, jako to učinil v případě právě Feriho Karel Schwarzenberg, nebylo příliš chytré. Ani předsednictvo TOP 09 se v prvopočátku nechovalo právě rozumně. Od obhajoby, údajně svého nejoblíbenějšího poslance se dostalo, poté, co důkazy zřejmě jsou nezpochybnitelné, až k odsudku. Sypat si alespoň »popel na hlavu« od paní Pekarové Adamové jsme se však nedočkali. Jen pochvaly za údajnou odpovědnost, kterou Dominik Feri si pro sebe vyvodil. Chápu ji ovšem, právě tento mladý poslanec byl pro její stranu nesmírně cenný. Jeho »Hovory F« - omlouvám se panu Horníčkovi, že jsem poněkud upravil název jeho dávného pořadu - jí získaly mnoho hlasů teenagerů a zřejmě i krásnější poloviny světa. I když nechápu proč. Ale to je jiná kapitola.

Kauza Feri má však své další otazníky. Nejde jen o to, jak se choval k ženám. Tento údajně nejpopulárnější politik z TOP 09, který se do sněmovny dostal zásluhou přednostních hlasů, prý stále patří mezi »klenoty« Kalousko-Schwarzenbergovy strany. Jeho vyjádření k čemukoli na sociálních sítích čte údajně více než milion mladých lidí a vyjadřuje mu podporu. Je-li to pravda, pak asi bychom měli psát v minulém čase, anebo sexuální napadání sklízí také u nich obdiv? Tomu nevěřím.

Případ však vyvolal řadu otázek. Jednou jsou jeho právnická studia. Dokončil je v roce 2020 a dokonce doktorátem. Řekněte, kdo tak rychle se z magistra stal během chvíle doktorem? O tom, že by byl vzorným studentem, lze pochybovat, jak se lze přesvědčit na současných reakcích na internetu. Titul však dostal. Nic neznamená poněkud alibistický tón vyjádření vedení právnické fakulty, jež je vlastně přiznání, že leccos nebylo s jeho studiem zas tak jednoduché. Věřím sice v to, že všechno, pokud jde o Feriho studia, proběhlo naprosto správně, ale nemohu se zbavit dojmu, že »kauza plzeňských práv« nebyla u nás konečnou a že politik má jistá privilegia a to dokonce na Karlově univerzitě.

Feri je příkladem, kam až může člověk dojít, když si myslí, že nad něj není. Je ovšem zároveň upozorněním na to, jak nebezpečné pro demokracii je ovládání mas prostřednictvím sociálních sítí.

Filip ZACHARIAŠ