Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Zamezit problémům s pojištěním cizinců

Cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice budou muset mít komerční zdravotní pojištění jen u společnosti Pojišťovna VZP, dceřiné společnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rozhodla o tom Sněmovna schválením pozměňovacího návrhu k novele cizineckého zákona.

Návrh předložil poslanec vládního hnutí ANO Miloslav Janulík. Zdůvodnil ho potřebou vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do ČR za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž by měli jistotu, že jim bude proplacena. Proti se neúspěšně postavili Piráti, ODS, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proti bylo také ministerstvo zdravotnictví. »Ta monopolizace za nás není na místě,« řekl poslancům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Poukázal na to, že v ČR je sedm zdravotních pojišťoven.

Změnu pak spolu se sociálními demokraty a většinou poslanců ANO podpořili komunisté a SPD. »KSČM vždycky podporovala a usilovala o zefektivnění způsobu zdravotního pojištění, zefektivnění celého systému, proto také navrhovala slučování pojišťoven, které bylo součástí našich podmínek tolerance vlády Andreje Babiše. A její nesplnění vedlo k našemu vypovězení smlouvy,« připomněl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Janulíkův návrh podle něj vede správným směrem, protože má odlehčit zdravotnickým zařízením od zbytečných nákladů a také dluhů, které jim vznikají kvůli tomu, že ošetřují nepojištěné lidi z jiných zemí.

Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar podotkl, že hlavní problém je v tom, že cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří do ČR přijíždějí pracovat, neznají právní systém ČR. »Když bude jedna pojišťovna, zaměstnavatel, který využívá tu jejich otrockou práci, se už nebude moci vymlouvat a bude je muset povinně pojistit. Tím se vyhneme problémům v rámci pojištění,« uvedl.

Vymezení nejbližší rodiny

Pravicová opozice naopak změnu kritizovala. »Nemyslím si, že ve chvíli, kdy čeští občané si mohou vybrat zdravotní pojišťovnu, cizinci to máme upírat,« uvedl Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Podle místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka to neřeší problém cizinců, kteří nejsou pojištěni a nepojistí se.

Sněmovna podpořila rovněž návrh o zdravotním pojištění dětí narozeným cizinkám s dlouhodobým pobytem. Tyto děti mají mít po dobu 60 dnů přístup do systému běžného veřejného zdravotního pojištění.

Novela cizineckého zákona má oddělit nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany států EU pouze volnější příbuzenské vazby. ČR dosud nerozlišovalo mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což podle ministerstva vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Lidé z druhé skupiny budou mít sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do země. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel jejich pobývání v ČR. Cizinci, kteří tu již pobývají, si své současné postavení ponechají. Novelu nyní posoudí Senát.

(jad)