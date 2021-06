Hlavou Izraele labourista Herzog

Izraelský parlament zvolil na příštích sedm let do čela státu labouristu Jicchaka Herzoga (60). Nahradí Reuvena Rivlina, prezidenta od července 2014. Herzog je synem někdejšího prezidenta Chaima Herzoga a v minulosti čtyři roky vedl Stranu práce. Bude jedenáctým prezidentem státu a Rivlina by měl vystřídat v červenci.

V parlamentu dalo Herzogovi hlas 87 poslanců. Jeho soupeřkou byla Miriam Perecová, již volilo 26 zákonodárců. Herzogovo vítězství se čekalo vzhledem k jeho zkušenostem v politice a rodinnému zázemí. Jeho otec byl 6. prezidentem země a předtím působil jako izraelský velvyslanec při OSN a v USA. Herzogův dědeček byl prvním aškenázským vrchním rabínem v britské mandátní Palestině a v Izraeli. Právník Jicchak Herzog působil tři roky i v čele Židovské agentury, jež coby nevládní organizace spolupracuje s vládou v imigračních otázkách.

V Izraeli je prezident spíš ceremoniální funkcí, jejíž držitel má být hlavně morálním vůdcem a garantem jednoty. Do pravomocí patří pověřovat po volbách vybraného politika sestavením vlády a udělovat milosti. Herzog uvedl, že chce »vybudovat mosty« mezi izraelskou společností a židovskou diasporou, bojovat proti »antisemitismu a nenávisti vůči Izraeli a chránit základy demokracie«. »Přijímám tu velkou odpovědnost, kterou jste mi svěřili. Přijímám čest sloužit celé izraelské veřejnosti,« řekl. V minulosti opakovaně kritizoval premiéra Benjamina Netanjahua za malý, či spíš žádný pokrok v mírovém procesu s Palestinci. Řekl, že je to »slabý premiér, který si vede dobře jako divadelní herec, ale špatně jako vůdce«. V roce 2015 vyzval, aby se lidí, kteří prchají před válkou v Sýrii, ujal i Izrael.

Perecová (67), jejíž dva synové zemřeli při službě v armádě, mu pogratulovala s tím, že rozhodnutí Knesetu je čestná volba a že jeho úspěch je jejím úspěchem a úspěchem celé země. O prezidentovi se rozhodlo v době, kdy Izrael stále neměl po březnových volbách novou vládu.

(čtk)