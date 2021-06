Ilustrační FOTO - Pixabay

Katastrofální zdravotnická situace v Gaze

Boje mezi Izraelem a Hamásem si od 10. do 21. května vyžádaly životy více než 250 lidí, z nichž většinu tvoří Palestinci. Izraelské nálety v Gaze také způsobily rozsáhlé škody a mnoho lidí zranily. Některé bomby okupantů mířily i na desítky zdravotnických zařízení, mj. ty, kde byli léčeni pacienti s COVID-19!

»Je velmi důležité, abychom pomáhali Palestincům získat péči, kterou potřebují, zejména jim pomoci s léčbou mimo Pásmo Gazy,« řekla k situaci v pátek Fadela Chaibová, mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) za situace stálého blokování vstupu a výstupu do/z Pásma Gazy Izraelem. Podle agentury Reuters též uvedla, že WHO je zastoupena na místě, ale nebyla schopna potvrdit, zda má organizace v současné době přístup do enklávy zvenčí. Na omezený přístup k humanitární pomoci a dodávkám léků si stěžovaly také další humanitární agentury. WHO v této souvislosti varovala, že klinikám v Gaze hrozí kolaps.

Zničené zdravotnictví

»Schopnost zdravotnického systému reagovat je zcela zničena,« řekla minulý týden novinářům Helen Ottensová-Pattersonová z Lékařů bez hranic (MSF). Tým MSF se podle ní začátkem minulého týdne musel »prodírat sutinami a střepinami«, aby se dostal k jedné z budov ministerstva zdravotnictví.

Humanitární pracovníci zároveň varovali, že poslední boje mohou přispět k novému šíření COVID-19, jelikož mnoho lidí, kteří museli v důsledku bombardování opustit své domovy, skončilo ve stísněných podmínkách.

Nemocnice v Gaze čelily přetížení kvůli pandemii ještě předtím, než propukly boje s Izraelem. A pak ke koronavirovým pacientům přibyli zranění, píše agentura Reuters. »Ministerstvo zdravotnictví bojuje v Pásmu Gazy na dvou frontách - na koronavirové a na další, obtížnější, kde jsou zranění,« uvedl Marván abú Sáda, primář chirurgického oddělení nemocnice aš-Šifá.

Úděl Gazy

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. V enklávě, která má zhruba dva miliony obyvatel, bylo 13 nemocnic a 54 klinik. Aš-Šifá, největší, počet lůžek intenzivní péče zdvojnásobila se začátkem bombardování Tel Avivu na 32. Celá nemocnice přitom disponovala 750 lůžky a potýkala se s nedostatkem léků a potřebného vybavení, což místní lékaři správně přičítají Izraelem vedené a Egyptem podpořené blokádě. Izrael nereaguje, dokolečka pouze trapně opakuje, že blokáda má zabránit vyzbrojování teroristů. Hamás účelová obvinění Izraele o lidských šítech aj. odmítá.

Nemocnice v Gaze přitom netrápil jen nedostatek léků. Začalo také docházet palivo pro generátory, na něž nemocnice spoléhají kvůli častým výpadkům proudu.

Pandemie nekončí

Podle Sachy Bootsmaové, šéfky pobočky WHO v Gaze, pandemie představuje pro tamní oslabený zdravotnický systém dodatečnou zátěž. »Již před covidem mohl být zdravotnický systém charakterizován jako křehký, protože má velmi staré vybavení, staré budovy, nedostatek řádně vyškoleného zdravotnického personálu a samozřejmě chronický nedostatek základních léků,« uvedla k souvislostem.

Gaza do poloviny května informovala o zhruba 106 000 případech koronavirové nákazy od začátku pandemie, což představuje přibližně 5,3 % tamní populace. Po nemoci COVID-19 podle místních úřadů zemřelo do té doby na 1000 lidí.

Zatímco Izrael patří k nejproočkovanějším zemím světa, jelikož obě dávky vakcíny proti COVID-19 tam dostalo zhruba 55 % z 9,3 milionu obyvatel, Gaza do poloviny května obdržela jen 110 000 dávek vakcíny, což stačí pro 55 000 lidí. A to je jako NIC!

Jedno oddělení v aš-Šifě bylo i během bombardování stále označené jako »covidové izolační«. Pod tíhou reality a izraelských náletů se ale proměnilo v JIP pro zraněné.

»Naléhavě potřebujeme větší pomoc od mezinárodních a humanitárních organizací,« uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf Kidra.

Sirény sanitek pro lidi žijící v okolí nemocnice představovaly další zdroj úzkosti v naprostém psychickém vypětí. »Dokud je slyšíme, víme, že to neskončilo,« uvedl v krutých dnech padajících bomb 57letý Karam Badr.

Lékařům se i přesto podle ČTK dařilo udržovat nemocnice v chodu (pokud nedostaly přímý nálet). Podle Bootsmaové se omezené zdroje až do poslední chvíle dostávaly k těm, kteří je nejvíce potřebovali. »Odolnost tohoto zdravotního systému je pozoruhodná,« poznamenala. Ale jak ukázal v úvodu textu aktualizovaný stav, každá odolnost má své meze…

(rj)