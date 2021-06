Ilustrační FOTO - Haló noviny

Komunisté odešli ze zbytečného divadla

Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD nemá důvěru KSČM, ale její alternativy vedené ODS nebo Piráty už vůbec ne. Při jednání o vyslovení nedůvěry vládě to poslancům řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Komunističtí poslanci poté opustili jednací sál a bylo zřejmé, že vláda hlasování ustojí.

Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě vyvolaly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty. Aby jejich snaha byla úspěšná, potřebovaly na svoji stranu získat hlasy komunistů. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů, což pravicová opozice nemá.

»Vláda naši důvěru sice nemá, ale pravicové strany v čele s ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých, lidovci a Piráty už vůbec ne. Tohoto zbytečného divadla se už proto nebudeme účastnit a odcházíme pracovat pro občany,« zdůvodnil rozhodnutí poslaneckého klubu Filip.

Připomenul, že po volbách v roce 2017 se KSČM rozhodla podpořit důvěru vládě ANO a ČSSD po více než půlroční ústavní krizi, kterou politické strany, které neuspěly ve volbách, neustále stupňovaly. »Nedělali jsme si a ani si neděláme o vládě žádné iluze, proto jsme také do ní nevstupovali. My na rozdíl od ostatních program nejen neměníme, ale ani na něj nezapomínáme, ani ho nevyměňujeme za nějaké posty nebo něco dalšího,« prohlásil předseda komunistů. Na základě vzniklé situace se však komunisté rozhodli, že bude lepší, když vznikne středový kabinet, než aby se k moci vrátila »zkorumpovaná pravice«. Filip připomenul sedm podmínek, kterými komunisté podmínili svoji podporu vládě. Přestože začátek plnění dohody byl podle něj slibný, od poloviny loňského roku se některé věci nedařilo dotáhnout do konce. »Žel vláda přestala plnit dohody,« konstatoval Filip. Důvěryhodnost vlády se podle něj vytratila a KSČM proto v dubnu vypověděla dohodu o toleranci. »Ale každý rozumný člověk, když udělá krok A, tak se obvykle ptá, co bude následovat. No a v této souvislosti se musím podívat na druhou stranu, na ty, kteří jednání vyvolali, a musím říct, že při představě, že tito lidé se chopí moci, mě jímá hrůza,« prohlásil. Celý projev Vojtěcha Filipa přinášíme na:

Po jeho vystoupení komunističtí poslanci opustili jednací sál. Filip poté novinářům řekl, že podle zjišťování KSČM fandí tomuto rozhodnutí klubu 80 procent lidí. Největší váhu podle něj komunisté při rozhodování dali tomu, aby se co nejvíc odlišili od svolavatelů schůze, ale současně ukázali, že vláda jejích důvěru nemá.

»KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany,« uvedl člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Jiří Dolejš (KSČM).

Babiš: Vidina porážky vám zatemnila mozek

U řečnického pultíku se tak střídali zástupci vlády a pravicové opozice. Premiér Andrej Babiš (ANO) opozici vytkl, že chce svrhnout vládu, která prosadila důstojné důchody, zvedla platy, snížila daně, zvýšila životní úroveň, myslí na rodiny, spotřebitele, konečně investuje a bojuje za české zájmy, například při rozdělování unijních prostředků. Za snahou vyslovit nedůvěru kabinetu je podle něj úsilí, aby odešel z politiky.

Babiš zdůraznil, že epidemii koronaviru se podařilo zvládnout navzdory opozici, která opatření vlády zpochybňovala a sabotovala s vidinou jeho porážky. »Ucítili jste tu příležitost, že můžete porazit toho Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid a na tu kartu jste vsadili všechno. Vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek,« prohlásil. »Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři,« dodal

Premiér rovněž obvinil své odpůrce, že ho chtějí zlikvidovat na objednávku. »Je třeba ho (Babiše) zlikvidovat, protože přišel a nekradl, dělá zdarma,« prohlásil. Odmítl opět, že by byl ve střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert. Prohlásil mimo jiné, že Agrofert neovládá a neřídí a že Evropská komise, podle níž ve střetu zájmů je, nemá co vykládat české zákony.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vyslovení nedůvěry vládě by bylo mimořádně nezodpovědným krokem. »Poškodit vládu Andreje Babiš za jakoukoli cenu včetně ohrožení zájmů ČR, to je přesně to, oč tady běží,« uvedla. »Jsem hrdá na to, že svědomí této vlády může být naprosto čisté,« prohlásila. Zopakovala, že české veřejné finance patří mezi nejlepší v Evropě.

Podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka opozice s návrhem na vyslovení nedůvěry čekala až na dobu, kdy se zmírní koronavirová krize a skončí diplomatická krize kolem vrbětické kauzy, protože se bála odpovědnosti. »Kdyby se dostali k moci, museli by postupovat jako my, ale nepopulární opatření dělat nechtějí,« podotkl.

I ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) označil debatu za cvičení, které nemá smysl ani cíl. Obvinil opozici, že jednání vyvolala jen kvůli tomu, aby upoutala pozornost veřejnosti.

Kabinet podle pravice selhal

Lídři koalic, které jednání vyvolaly, vládě vytkli mimo jiné to, že nezvládla boj s epidemií koronaviru a nebyla schopna zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem. »Kabinet selhal v mnoha věcech, prakticky ve všem,« uvedl předseda ODS Petr Fiala. Důvodů pro vyslovení nedůvěry je podle něj mnoho a každý den přibývají další. Patří k nim podle Fialy kromě neschopnosti zajistit mezinárodní solidaritu v roztržce s Ruskem, nezvládnutá pandemie koronaviru, ale také Babišův střet zájmů a zadlužování země. Hlasování označil za test toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů a zda má legitimní právo vést zemi.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše vláda pozbyla důvěru veřejnosti a Sněmovna na to musí jasně a srozumitelně reagovat. »Vyslovení nedůvěry vládě je naše ústavní povinnost,« zdůraznil Bartoš. »Premiér Babiš a orloj jeho střídajících se ministrů připravili zemi o budoucnost,« prohlásil předseda pirátské strany.

Ke kritice se připojil i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého byla vláda od počátku pandemie řízena jedním velkým chaosem a rezignovala na účinnou pomoc lidem.

Předseda SPD Tomio Okamura (SPD) obvinil vládu z lokajského postoje vůči Bruselu a administrativě amerického prezidenta Joea Bidena a zkritizoval postup kabinetu při koronavirové krizi. Zopakoval, že poslanci SPD budou hlasovat pro pád vlády.

Do uzávěrky našeho listu k hlasování nedošlo.

(jad)