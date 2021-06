Rozhovor Haló novin s představiteli arménské diaspory v USA Mariam Halojan a Rubenem Adaliyanem

Genocida je nemilosrdné zničení lidí, lidstvo by to nikdy nemělo dělat

Před více než 100 lety, v roce 1915, došlo na území Osmanské říše k událostem, které jsou dodnes zdrojem sporu. Střepy této tragédie spolu s představiteli arménského lidu se rozletěly po celém světě a zůstaly v srdcích celého národa nezhojitelnou ranou.

Americký prezident Joe Biden 24. dubna 2021 uznal arménskou genocidu. Toto uznání bylo přijato odlišně: Turecko odsoudilo fakt uznání a arménský lid tuto zprávu přijal s upřímnou nadějí. Naděje, že oběti této tragédie nebudou ztraceny v kouři věků.

Můžete se, prosím, čtenářům Haló novin představit?

MH: Jmenuji se Mariam Halojan a jsem ředitelka komunikace s Kongresem arménského shromáždění v Americe. Byla založena v roce 1972 jako největší shromáždění v Americe. V roce 1977 se shromáždění objevilo přímo ve Washingtonu, DC, a v samotné Arménii. Naším úkolem je budovat trvalou interakci s Kongresem a komunitou po celé Americe, podporovat diasporu v Americe a budovat vztahy mezi členy Kongresu a zástupci diaspory.

RA: Jsem Dr. Ruben Adaliyan, ředitel Arménského národního institutu se sídlem ve Washingtonu. Institut se zabývá studiem různých otázek týkajících se genocidy Arménů. Vedeme aktivní činnost na internetu, naše webové stránky armenian-genocide.org jsou jedním z hlavních zdrojů informací o genocidě pro média. Zaznamenáváme všechny země, stejně jako všechna prohlášení o uznání genocidy a pečlivě dokumentujeme všechny informace týkající se této otázky. Poskytujeme autentickou dokumentaci a pouze strohé věcné informace na téma arménské genocidy a mezinárodního povědomí o této věci.

USA oficiálně uznaly arménskou genocidu. Přinese to změnu pro Armény jako celek?

MH: Když Kongres v roce 2019 schválil rezoluci, byl to historický okamžik v dějinách USA. Pak Kongres potvrdil skutečnost arménské genocidy. Biden nyní potvrdil postoj USA k otázce arménské genocidy. Je to hlasité poselství a skutečnost ochrany lidských práv. Toto poselství je určeno nejen Arménům po celém světě, ale i těm, kteří jsou vinni z genocidy. Je to také vzkaz turecké vládě, která musí uznat fakt, že arménská genocida byla právě genocidou.

RA: Poté, co prezident Biden uznal arménskou genocidu, se hodně změnilo. Samozřejmě, toto prohlášení již dříve zaznělo z úst amerického Kongresu v říjnu a prosinci 2019. Pro Bidena byla tato trať již překonána. Arménsko-americká komunita na toto prohlášení dlouho čekala. Mnoho prezidentů předtím tuto otázku vzneslo, dokonce i každoročně vydávalo prohlášení, které připomínalo význam dne 24. dubna a událostí roku 1915 v paměti světového společenství. Pilně se však vyhýbali používání slova »genocida«.

A Biden to konečně vyjádřil. Tím, že to udělal a nakonec uznal tlak Turecka, změnil atmosféru úzkosti mezi arménským lidem. To je důležité pro Arménsko-americké společenství, protože to ukončilo politiku popírání ze strany Turecka. Více než sto let to popírali. I když skutečnost genocidy je naprosto pravdivá. Je velmi důležité tuto skutečnost rozpoznat a zveřejnit. Prezident Biden potvrdil, že slovo »genocida« není jen vhodné, ale mělo by být použito v americké společnosti. Že je třeba chápat tragédii z roku 1915.

Nedávno jsem mluvil během letu s jedním Turkem a on řekl, že mnoho lidí si myslí, že došlo i k opačné genocidě - Turci byli také zničeni. Co na to říkáte?

MH: Turecko se dál obelhává a odpovědnost odmítá. A ten rozhovor s Turkem je toho důkazem. Genocida je ale zdokumentována. A tato skutečnost je nepopiratelná. Můj pradědeček přežil genocidu. A všichni přeživší nám, potomkům, vyprávěli, co se dělo. Existují archivy v USA o tom, co se stalo v roce 1915, samozřejmě, o první světové válce. Přesto je nyní spousta neúplných faktů a někteří politici se z toho snaží těžit. Etnická čistka arménského lidu je však v samotném Turecku zcela zřejmá. Když se vydáte do Ani nebo Wang, nejsou tam žádné stopy Arménů. Existují však stopy zničených kostelů vystavených aktům vandalismu a to samo o sobě už je důkazem genocidy. Arméni tam žili dlouho před Osmanskou říší.

Zmínila jste, že vaši předkové tu dobu přežili. Mohla byste více popsat příběh vaší rodiny?

MH: Ano, můj pradědeček ze strany mojí matky byl z vesnice Muša, která stále existuje. Přijeli do Van hledat útočiště. Moje prababička pochází z Karsu, teď je to východní Turecko, kde už nežijí Arméni. Z otcovy strany se moje praprababička odstěhovala ze Šuši. Byla nucena odejít v roce 1920.

Jak genocida ovlivnila vaši rodinu?

RA: Každá arménsko-americká rodina tak či onak utrpěla genocidu. My všichni, všichni Arméni - potomci těch, kteří se zachránili, jsme již třetí generací. Spolu s americkou komunitou jsme pochopili, co bylo potřeba a naléhavost vytvoření Arménského národního institutu, tak jako uznání genocidy bylo potřeba pro potrestání Turků, kteří se do toho zapojili. Institut existuje již 25 let a věnuje se dokumentování arménské genocidy, šíření informací a poskytování údajů úředníkům a administrativě. Navíc my jako potomci pozůstalých považujeme za důležitou misi vzdělávací část činnosti ústavu. Humanitární pomoc Ameriky v roce 1915 a hlavně v roce 1918 měla obrovský vliv na osud přeživších Arménů. Nyní je to prosperující a početná komunita.

Co pro vás osobně znamená uznání arménské genocidy ze strany prezidenta Bidena? Jak vás to ovlivnilo?

RA: Po prezidentově výroku byl velký zájem médií i veřejnosti. Bylo to neuvěřitelně důležité a včasné prohlášení. Pro mě to byla nejlepší odměna za všechny ty roky studia problematiky. Je to celý můj život. Chápu teď, že veškeré mé úsilí nebylo marné. Je to vzpomínka na přeživší a oběti arménské genocidy.

Co byste řekli zemím a lidem, kteří odmítají nebo nechtějí uznat arménskou genocidu?

MH: Navzdory všem politickým hrám již 31 zemí oficiálně uznalo arménskou genocidu a zvěrstva, která se stala. Věřím, že tyto země jsou na správné straně historie. Je třeba studovat historii. Alespoň aby se genocida už neopakovala. Německo uznalo holocaust. A zaplatili reparace pozůstalým a jejich potomkům. Stejně tak i Turecko musí uznat arménskou genocidu. Miliony Arménů byly kvůli tomu rozptýleny po celém světě.

RA: Zemí uznávajících arménskou genocidu je již 31 - připojilo se k nim Lotyšsko. Nyní, když se uznání genocidy rozšířilo tak daleko, mimo Evropu, americký kontinent a dokonce i Střední východ, je důležité to sdělit všem ostatním zemím. Snad se to brzy dostane i na africký kontinent. Uznání genocidy v globálním kontextu je ochranou lidských práv. To je velmi důležitá část Bidenova poselství - ještě jedno prohlásil: že ochrana lidských práv je hlavním cílem mezinárodní politiky Spojených států. Tato znalost může také zabránit genocidě, protože je to velmi silné tvrzení, které potvrzuje ochranu lidských práv a schvaluje nové standardy. Je to velmi důležité poselství celému světu.

Co může udělat Turecko nebo jiné země pro reparace, aby zlepšily životy Arménů?

MH: Nyní je v tureckém parlamentu jeden politik, Garo Palojan, je napůl Armén, který se stará o zájmy Arménů v Turecku. Otevřeně mluví o dění Arménů v Turecku a je hlasem arménské komunity. Rezoluci poskytl několik dní po prohlášení prezidenta Bidena k uznání arménské genocidy. Považuje za nezbytné zvýšit počet Arménů v parlamentu Turecka, což umožní ovlivnit situaci v zemi. Nyní je bariéra v prosazování arménské agendy kvůli nedostatku Arménů ve vládě. Pokud jde o USA, členové diaspory zde mají vždy možnost přímo oslovit své představitele ve vládě a požadovat kroky, které by byly odrazem americké mezinárodní politiky. Státní tajemník a vláda země dělají vše pro pomoc a podporu, a taky ochrany lidských práv. Doufám, že to povede k nějaké změně.

Trochu se zaměříme na Republiku Arcach. Jaké jsou vaše pocity v souvislosti s posledními událostmi a válkou tam? Existují nějaké paralely s genocidou?

RA: Vidíme, jak se historie opakuje, a nesmí to být znepokojující. Arménský lid žil ve své historické zemi, zemi svých předků po dlouhou dobu tisíce let. Nicméně, při rozdělení území po první světové válce, mnoho Arménů skončilo v zemích, kde čelili nepřátelství a netoleranci vůči sobě. Tito lidé nebyli emigranti, byli to domorodí obyvatelé těchto zemí, ale světové společenství nevidělo důsledky označení nových hranic v rozporu s přáním místního obyvatelstva. To vedlo k tragickým důsledkům pro jeho arménskou společnost, a to i včetně Republiky Arcach.

Co můžete říct o nedávné válce v Republice Arcach? Byla jste tam. Co z toho, co jste viděla v listopadu, jste si obzvlášť zapamatovala?

MH: Začalo to 27. září velmi rychle a byl to pro nás šok, 44 dní války bylo velmi tvrdých. Myslím, že největším zklamáním byl nedostatek světové pozornosti k událostem, které se dějí. Zvláště narušený akutní nedostatek pomoci ze strany USA. Když před 106 lety došlo k arménské genocidě, USA posílaly humanitární pomoc, aktivně pomáhaly a sirotci vyjadřovali zemi obrovskou vděčnost. Nyní za 44 dní války USA nic neudělaly.

V zemi se samozřejmě odehrávaly události, které odvrátily vládu od mezinárodní agendy, jakou využili Alijev a Erdogan. Vláda bohužel nevydala žádné úsilí, aby ukončila válku, strašlivá zvěrstva ze strany džihádistických žoldáků z Ázerbájdžánu podporovaných Tureckem a porušování lidských práv. Bylo děsné vidět, že bohužel nic a nikdo nepomohl.

Já osobně jsem přijela do Arcachu hned po 9. listopadu. Stala jsem se svědkyní událostí a pak jsem o všem měla projev v Kongresu. Byla jsem v kontaktu se zástupci mezinárodních organizací, kteří se zabývali rozdělováním území. Kromě min tam zůstalo mnoho nevybuchlé munice, takže vyčištění území potrvá dlouho. Zvláštním problémem je nyní likvidace kazetové munice.

Pak jsem navštívila jeden z bombardovaných kostelů uprostřed Stepanakertu, kde se našly úkryty stovky lidí. Je důležité nezapomínat, že se to všechno odehrálo uprostřed největší pandemie za posledních sto let. Kvůli nedostatku zdrojů nemohli být lidé v karanténě, jak tomu bylo po celém světě, a nebylo možné zjistit skutečný počet nemocných.

Po návratu jsem se setkala se zástupci neziskových organizací a mluvila o problému v Arcachu. Obrátila jsem se na Kongres a vypovídala před arménskou frakcí a předsedou Výboru pro styk s veřejností, ale už bylo pozdě něco změnit. Tuto území už Ázerbájdžán obsadil. Uplynuly měsíce od podpisu dohody, která ukončila válku. Nastalo příměří, ale několikrát už bylo porušeno.

Stále ještě naléhavě stojí otázka vesnice Sunika. Obává se, že Ázerbájdžán ignoruje závazky k osvobození válečných zajatců. Nyní je tam přes 200 válečných zajatců. Jsou mučeni, jak říkají organizace na ochranu lidských práv. K zajatcům se ale nedostanou zástupci mezinárodních organizací, například Červeného kříže.

Už jsme se s touto otázkou obrátili na americkou vládu, protože jsme spolupředsedy Minské skupiny OBSE. Zatím ale existuje jen usnesení, které je na projednání ve zpravodajském výboru. Kromě toho není nic. Chci věřit, že váleční zajatci a civilisté se vrátí z Ázerbájdžánu domů v bezpečí.

Existuje něco o genocidě, co by lidé na světě měli vědět?

RA: Je třeba si uvědomit, že genocida proběhla a bohužel se znova může stát. Přejeme si jen jedno, aby se to už nikdy neopakovalo, nejen pro Armény, ale pro kohokoli. Genocida je nemilosrdné zničení lidí, jejich kultury, civilizace, a to jsou nesporné ztráty. Jedinou zprávou, kterou Arméni nadále nesou celému světu, je snaha zabránit a vyhnout se genocidě po celém světě, udělat pro to maximum. Obětí je nespočet a následky jsou katastrofální. Lidstvo by to nikdy nemělo dělat.

Zdroj: TA Press Tour

Olexandr NAUMOV