Chci mít jasno

Nucené přistání letadla přelétávajícího běloruský vzdušný prostor a následné zadržení v Minsku Ramana Prataseviče, údajně opozičního novináře či podle médii politika, vyvolalo silnou protiběloruskou reakci v tzv. demokratickém světě. Vždyť přece Pratasevič je demokrat.

Ono donucení letadla přistát tam, kde nechce, nebývá zvyklostí. Obyčejně se ctí svobodný přelet ve schváleném koridoru. Jenže onen zásah, byl-li vůbec, běloruské stíhačky, nebyl prvním porušením zvyklostí. Vzpomínáte? Přistání letadla s bolivijským prezidentem Moralesem na vídeňském letišti spojený s nucenou prohlídkou i věcí prezidenta? Morales se nelíbil našim americkým spojencům a tak zřejmě potřebovali nalézt něco, co by ho legálně mohlo zbavit vlády. Nedivím se, že se nelíbil. Je znám totiž jeho výrok: »Dokud bude existovat kapitalismus a imperialismus, bude pokračovat boj« a podle něj se choval. To ovšem ještě nevěděl, že ho svrhne po zvenčí organizovaných nepokojích armáda, jejíž špičky byly vyškoleny v USA. Dnes jeho stoupenci opět vládnou Bolívii.

Anebo nedávné podivné přistání letadla Rianair na berlínském Tempelhofu. Co v něm policisté hledali a jak bylo donuceno přistát, jsme se nedozvěděli. V čím zájmu se média »nedopátrala« podrobností? Jenže to se stalo na letišti pod vládou bundeswehru a NATO. V tom případě se to může.

A nyní několik otázek? Týkají se »chudáka Prataseviče«. Neschvaluji jakékoli únosy, to předesílám. Ani hru zvláštních služeb, která i nás zatáhla do neřešitelného problému s Ruskem, při níž si mnou ruce jen v centrále CIA za mořem a na nové ocenění čekající pan plukovník Koudelka. Není mně sympatické zadržení kohokoli z letadel zadržených pod tou či onou záminkou. Kdo je však onen Pratasevič? Pouhý organizátor demonstrací, podotýkám podle našich médií, demokratických? Proto se ptám. Je pravdou, že v roce 2014 odešel z Běloruska na Ukrajinu, kde se do boje proti »separatistům« zapojil v uniformě neonacistické bojůvky AZOV? Že se mu dostalo speciálního výcviku pro sabotážní a teroristické akce? Je pravdou, že v zimě roku 2015 se stal zástupcem velitele spojů 2. rychlé útočné roty a že brzy poté údajně zabezpečoval finanční prostředky pro bojové akce brigády AZOV, a to především z amerických zdrojů? Je pravdou, že v roce 2017 se stal redaktorem RADIA Liberty a že absolvoval dokonce v Praze a poté v USA jakési školení, které se netýkalo jen toho, jak obsluhovat internet? Je pravdou, že v Polsku požádal o azyl a přestěhoval se do Varšavy, odkud »na svém« webu svolával demonstrace proti Lukašenkovu režimu? Je pravdou, že v prosinci 2020 byl zařazen na seznam teroristů a do mezinárodního seznamu hledaných osob? Je tudíž pravdou, že patřil mezi osoby, které byly na seznamu placených agentů CIA? Nebo to všechno je pomluva?

Pokud si odpovíme na tyto otázky kladně, měli bychom »poněkud« zmírnit tón naší propagandy a dalších kroků, které mohou způsobit další problémy. Nebo jsme už definitivně ovládání Deep Statem a řízeni přes pracoviště pana Koudelky přímo z předměstí Washingtonu? Pak se ovšem bojím o skutečnou suverenitu naší vlasti. Pokud otázky lze odpovědět záporně, pak se omlouvám a jsem rád, že to, nač jsem se ptal, není pravda.

Jaroslav KOJZAR