Proč jsme pro odchod z Aliance

Severoatlantický pakt prý musí zvýšit svou obranyschopnost, tak zazněla informace o programu nastávajícího summitu. Jde o Rusko a jen jako dodatek se obecně dodalo, že také »o jiné země«, které ohrožují Alianci. Nevím sice, kdo ji ohrožuje, ale aktivita mimo hranice společenství nasvědčuje spíše, že toto vojenské seskupení ohrožuje ty ostatní. Jen válek za ta léta, co jsme jejími členy, bylo bezpočet a žádnou z nich proti paktu nevyvolala druhá strana. Jmenuji Srbsko a Libyi, vojensky zdeptaný a okupovaný Irák, Afghánistán, rozvrácenou Sýrii. To je dost na jedno dvacetiletí.

Součástí Aliance a tedy nedotknutelnou zemí je také Turecko. S demokracií jsou tady na štíru. Opozice je umlčována, kritici zatýkáni, preferován islamismus a ještě navíc tu jsou se sousedními zeměmi spory ohledně Jónského moře a pobřeží kolem Kypru, které by Turecko chtělo si přivlastnit, tedy alespoň surovinové bohatství v řeckých a kyperských vodách. O mnohém z toho jsme si opět mohli přečíst v minulých dnech. Odkaz velikého Atatürka pomalu vlastně mizí pod ochranou zmíněného paktu. Z toho plyne, že ho nikdo nemůže při dalších krocích proti sekularizaci a demokratizaci země, o což se snaží současné státní vedení, zastavit. Je chráněno samotným vůdcem NATO Spojenými státy. USA totiž nedovolí, aby se cokoli v této věci změnilo, i když vztahy po nepodařeném puči v Turecku nejsou právě nejlepší. Ale »účel světí prostředky«. Turecko hlídá Černé moře a tak do jisté míry blokuje Rusko a obkličuje ho z jižní strany Evropy. A tedy je jedno, co proti opozici připravuje nebo činí prezident Erdogan.

Připomnělo mně to rok 1982, kdy se členem Aliance stalo Španělsko, které do té doby, za fašistického režimu generála Franca, velmi úzce s ní spolupracovalo. Proto ostatně nebyly vyvozeny závěry proti jeho režimu, ač se prokazatelně svou Divizión Azul – Modrou divizí – také známou jako 250. divize wehrmachtu účastnilo 2. světové války. Sovětští občané by o tom mohli vyprávět. Po vzniku »studené války« se americkému vedení hodilo Francovo protikomunistické zaměření a tak tolerovalo jeho antidemokratičnost, popravy odpůrců a tisíce uvězněných. Proto NATO spolupracovalo s tehdejším Španělskem, krylo mu totiž jihozápadní křídlo Evropy.

Dnes jsme také my členy militantní Aliance. Na papíře jsou sice důvody společné obrany, ale vojenské vstupy do jiných regionů v zájmu atlantické velmoci jsou faktem. Stáváme se společně s ní agresory, ač prvý český prezident Václav Havel slíbil, že »do žádného paktu již nepůjdeme«. Dokonce jsme neprotestovali, když bomby dopadaly na Bělehrad. A některých dalších akcí mimo hranice Aliance jsme se také účastnili, i když to nebyla naše válka. Proto skuteční vlastenci, skuteční demokraté, nikoli ti, co si na demokraty a vlastence, byť třeba evropské, hrají, musí chtít, abychom z ní vystoupili. Pokud totiž bude ve vleku Spojených států, nikdy jí nepůjde jen o mír v Evropě a obranu aliančních hranic.

Otakar ZMÍTKO