Ultraprávnost

Tak tu máme další posun v tom, jak se budeme vlastně identifikovat. Chápu, že svět se vyvíjí, ale mě ten vývoj prostě občas tak nějak mrzí, a to si nemyslím, že jsem nějaký zpátečník nebo přílišný konzervativec.

Každopádně si myslím, že k našemu jazyku patří jeho specifika. Tedy například ono přechylování ženských jmen, které nyní podle Sněmovny již nebude nutné. Přesněji, bude na ženě, zda se přechýlí či nikoliv. Dobře, chápu, že obzvláště u cizinců se to setkávalo mnohdy s nepochopením a mohlo to komplikovat některé mezinárodní vztahy, navíc některá ženská jména znějí přechýleně dosti kostrbatě. Ale přeci jenom, bylo to naše specifikum a nemusíme se nutně chovat všichni unitárně… Každopádně jsem rád, že Sněmovnou neprošlo, že nemusí být uvedeno na průkazu pohlaví. I když mne za to budou v budoucnosti určitě perzekvovat, za mě osobně muž je muž a žena je žena… a není se podle mne za co stydět a vymýšlet dalších 72 pohlaví jen z rozmaru.

Ale víte co, když už, tak já chci absolutní rovnoprávnost, tedy naprostou ultra právnost. Chci mít možnost zapsat se, i jakožto muž, jako Cinková a to bez jakýchkoliv podmínek. Také tam rozhodně chci mít uvedeno, že jsem černoch a podle své víry jsem se narodil na Plutu a musím být tedy posuzován podle tamní legislativy.

Proč přeci ne, když už si kde kdo a jak chce, rozhoduje o tom, co je. Ne, opravdu mi nevadí, že se někdo cítí jinak, ale přijde mi dost nebezpečné, aby to přímo tahal do legislativy a ještě se domáhal nesporných výhod.

A nejhorší na tom je, že těch pár jedinců, co se onoho speciálního zacházení dožadují, je neuvěřitelně slyšet. Ba co víc, prakticky je při tom sponzorujeme, a to nejen tím, že jejich výkřiky vůbec vnímáme a média je tudíž omílají. Ale také skrze daně, protože na »rovnoprávnost« jdou různým »neziskovkám« pochopitelně peníze i od státu, a tak si vlastně opět jen sponzorujeme vlastní »zářnou budoucnost«, která musí být jistě každému po chuti.

Ale co, však mně je to vlastně jedno, nebude to určitě dlouho trvat a budu si tam opravdu moci napsat, že jsem z Pluta. Sbohem pozemšťané…

Tomáš CINKA