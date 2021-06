Ruská loď na pokládku potrubí Akademik Čerskij a ruské zásobovací plavidlo Artemis-Offshore (červené barvy, vpředu) kotví v přístavu Mukran na známém německém ostrově Rujana.

Plynovod North Stream 2 se dokončuje

Ruská loď způsobilá pokládat na mořském dně roury plynovodu North Stream 2 Fortuna opustila po polovině května dánské vody, kde do té doby pracovala ve spolupráci s dalším ruským »kladečem« Akademikem Čerským, a vydala se do německých vod.

Stalo se poté, co dostala od německé Federální agentury pro moře a hydrografii povolení ukládat roury v německých vodách a to od 22. května do konce června. Jedná se o závěrečný asi dvoukilometrový úsek. Celý plynovod má být, alespoň jeho podmořská část, hotov do letošního podzimu. Plynovod má do Německa a dalších zemí ročně dodávat 55 miliard kubických metrů zemního plynu ročně, tedy zdvojnásobit dosavadní kapacitu.

Šalamounské řešení

Mezi květnovými událostmi kolem plynovodu dominuje americké rozhodnutí nepřijímat sankce vůči firmě North Stream 2 AG. Bylo vskutku šalamounské. Jen Psakiová, mluvčí prezidenta Joe Bidena, nejprve téměř omluvně oznámila, že plynovod byl z 95 procent postaven před nástupem Bidena do funkce a pak následovala bomba, když ministr zahraničí Anthony Blinken sdělil, že sankce vůči ruskému plynovodu budou uplatňovány vůči asi třinácti subjektům (vůči ruským lodím a mořské záchranné službě), ale nikoli proti hlavní firmě North Stream 2 AG. Bude ze sankcí vyňata, protože to »odpovídá americkým národním zájmům«. Háček spočívá v tom, že sankce vyhlásil už před dvěma lety americký Senát, prezident má možnost udělit ze sankcí výjimku, ale pouze na základě přesné zákonem požadované formulace, že »odpovídá americkým národním zájmům«.

Důvodů pro Bidenův postup je víc, jak napsal server Axios, hlavním zůstává neschopnost americké vlády sankce proti ruským subjektům uplatnit. Platí třeba zákaz přítomnosti ruských lodí na pokládku rour v amerických výsostných vodách, jenže ony tam vůbec nemají namířeno a ani nebudou, mají rozjednané zakázky v asijských zemích. Dalším důvodem jsou vztahy s Německem, které se předchozímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podařilo zkomplikovat.

Čtyři německé důvody

Německo o plynovod hodně stojí, nedávno to zopakovala kancléřka Angela Merkelová. Jako bezprostřední důvod uvedla, že německé zásobníky jsou po tvrdé zimě téměř prázdné. Zima přitom až tak tuhá nebyla, nicméně německá spotřeba plynu se zvyšuje spolu se snahou nahradit uhlí při výrobě energie právě plynem. Německé záměry odstavit uhlí závisí na vyšších dodávkách plynu. Kromě Ruska ho za pár let nebude kde vzít, evropská těžba třeba v Norsku se snižuje a brzy prý skončí. Dále – Američané nabízejí zkapalněný plyn z břidlic a nehledě na vyšší cenu, také budou muset výrazně zvýšit spotřebu doma. Důvod úplně stejný jako v Německu, ambiciózní plány na ozdravení životního prostředí, jak je ohlásil prezident Biden, se prostě bez plynu neobejdou. Konečně čtvrtým důvodem německého zájmu o ruský plyn je Ukrajina.

Zapomeňte na Ukrajinu

Titulek ze serveru německého časopisu Der Spiegel »Zapomeňte na Ukrajinu«, je výmluvný. Několik let se Evropská unie a Německo snažily nátlakem zaručit Ukrajině příjmy z tranzitu plynu na Západ. Pod různými záminkami se tyto záruky pokoušely vpašovat do smluv s ruským dodavatelem Gazpromem. Ten od začátku zdůrazňoval, že ukrajinská potrubní soustava je na kraji životnosti a neskýtá záruky bezpečných dodávek. V roce 2014 byla připravena modernizace ukrajinských plynovodů, po převratu ovšem připravené peníze začaly mizet do soukromých kapes. Ukrajina v současnosti na modernizaci nemá a plynovody na řadě míst přesluhují. Letos to uznala i německá média, North Stream podle nich nemá alternativu.

Odborníci: USA chtějí škodit dál

Ruští odborníci nepodléhají iluzím, nedomnívají se, že by se přístup americké strany k ruskému plynovodu změnil. Američané jsou prý odhodláni škodit dál. Nyní jim stačí podle některých expertů vyčkat, až bude po německých volbách. Strana Zelení vystupuje proti plynovodu, pokud se dostane do vlády, což je v této chvíli značně pravděpodobné, požadavek s americkým požehnáním zopakuje. Jiní experti namítají, že volby ještě neproběhly, že vláda po nich bude koaliční, jednání budou trvat nějaký čas, a kdo ví, zda se plynovod vůbec v nějaké koaliční smlouvě objeví. Gazprom prý stihne projekt dokončit, možná i spustit. Rozběhnuté smluvně zaručené dodávky pak není tak snadné zastavit jako ty, které ještě nezačaly. Navíc němečtí Zelení rázně vystupují za ukončení těžby uhlí. Čím ho chtějí nahradit, zatím neřekli.

(pe)