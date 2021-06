Šance na nový začátek

Šance na nový začátek – pod tímto heslem jde KSČM do sněmovních voleb. Představila ho na oficiálním zahájení předvolební kampaně na Střeleckém ostrově v Praze. »Jde o nový začátek pro KSČM i pro Českou republiku,« vysvětlil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Když nám občané dají důvěru, volí novou šanci, volí budoucnost, volí perspektivu,« řekl Filip. Je přitom přesvědčen, že KSČM si důvěru občanů stále zaslouží, neboť splnila své sliby. »My nezrazujeme svou členskou základnu, my nikdy nezradili svůj program. Držíme slovo. Komunisté neměli nikdy přeběhlíky. Komunisté nemají korupční aféry a nevyjasněné majetkové vztahy, jako politici jiných stran. Málokterá strana se může prokázat takto čistým štítem,« uvedl Filip s tím, že výjimku tvoří jen zcela nové strany. Narychlo vymyšlené značky, které se holedbají, že žádnou minulost nemají, a proto jsou takzvaně čisté. »Jenže kdo nemá minulost, nemá ani budoucnost. Kdo svou minulost neunese, nemá právo tvořit budoucnost,« řekl Filip.

Filip: Unesli jsme odpovědnost

Podle Filipa je největší devizou komunistické strany, že si vyzkoušela všechny možné politické role, na úrovni celostátní, krajské i obecní. »KSČM má za sebou za více než třicet let řadu zvládnutých úkolů a také rolí, které sehrávala v politickém systému ČR, jako její trvalá součást. Byli jsme razantní opozicí, stejně jako jsme dokázali nést odpovědnost za tuto zemi. Tři roky jsme ji nesli i za konání současné vlády a nestydíme se za to. Víme, co vláda dokázala, i co udělala špatně,« vysvětlil Filip.

»Nestydíme se nejen za třicet let své práce, ale ani za to, co bylo v této zemi vykonáno před rokem 1989, bylo-li to ve prospěch občanů, suverenity země a české identity. Ne všichni to dnes dělají, ne všichni se mohou prokázat jednotou slov a činů,« dodal Filip.

Tým odborníků

Také první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek věří, že voliči ocení zkušenost, kontinuitu a odpovědnost. »Třicet let neustále pracujeme. Lidé se s námi mohou každodenně setkávat. Věřím, že i letos si jdeme pro úspěch ve volbách,« řekl Šimůnek a poté novinářům představil vedoucí všech krajských kandidátek. Zdůraznil, že jsou mezi nimi hned čtyři ženy. Pražskou jedničkou je školská odbornice Marta Semelová, v Jihočeském kraji vede komunisty do voleb bývalá poslankyně a učitelka mateřské školy Alena Nohavová, v Pardubickém kraji si do čela kandidátky zvolili poslankyni Květu Matušovskou, ve Zlínském pak odbornici v oblasti životního prostředí Marii Pěnčíkovou. V některých krajích vsadili na jistotu, jako například ve Středočeském, kde na čele rudého pelotonu šlape matador Stanislav Grospič, mj. předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Jinde se rozhodli vsadit na nové tváře, jako například v kraji Libereckém, kde se lídrem stal mladý historik Jan Koros, nebo v Olomouckém, kde stejnou roli zastane Ludvík Šulda. Stávající poslanecký klub reprezentují Zdeněk Ondráček, vedoucí kandidátky v Královéhradeckém kraji, Leo Luzar, lídr v Moravskoslezském kraji, Ivo Pojezný v Jihomoravském kraji či Jiří Valenta, který je na prvním místě kandidátky plzeňské. Průmyslový Karlovarský kraj logicky vsadil na stínového ministra průmyslu a dopravy KSČM Pavla Hojdu, zemědělská Vysočina zase na zemědělce Josefa Zahradníčka. V Ústeckém kraji komunisté dlouho řídili kraj a rozhodli se toho využít a zalovit právě mezi zkušenými politiky krajskými – vede je zde do voleb Jaroslav Komínek, který dlouho řídil krajskou dopravu. Šimůnek ocenil, jak vyváženě je v tomto týmu namíchána zkušenost i dravost mládí. »Je to tým skutečných odborníků. Jsem si jist, že z těchto lidí budou dobří poslanci a třeba i dobří ministři,« uvedl Šimůnek.

Pět P: cesta z krize

KSČM u příležitosti zahájení kampaně představila také nový volební program nazvaný »5P«, to podle pěti pilířů, které ho tvoří: Pomoc potřebným, zdanit bohaté. Péče o děti. Podmínky pro život v bezpečí. Právo na důstojný život. Příroda a životní prostředí. »Je to program, který nabízí řešení, jak vyvést zemi z krize, do níž se dostala kvůli pandemii koronaviru,« shrnula tisková mluvčí KSČM Helena Grofová.

(ste)