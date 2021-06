Poděkování všem

Třicet let je dlouhá doba. A v případě Haló novin i krásná a podnětná.

Ve čtvrtek jsme oslavili kulatiny speciálním vydáním a hned nám přišly na redakční e-mail, i na ty soukromé, troufám si napsat, stovky gratulací. A mnozí přáli našemu deníku dalších třicet let. Je těžké všem odepsat, i když si ze srdce vážím všech gratulantů-čtenářů, jak straníků, tak nestraníků. Je dobré vidět a číst, že v naší snaze nejsme sami. Proto bych využil tuto cestu k poděkování všem, kteří nám poblahopřáli. Ceníme si toho a za sebe slibuji, že nepolevíme v cestě ventilovat a rozšiřovat pravdu, která je tak odlišná od té, kterou se nám snaží vtlouci do hlavy pravicoví politici či mainstreamová média, štědře dotovaná vlivnými osobami. Děkujeme a slibujeme, že to nikdy nevzdáme…!

Petr KOJZAR, šéfredaktor Haló novin, předseda představenstva a generální ředitel Futura, a. s.