Poloinformace

Ve středu mohli občané zaznamenat informaci, že polský prezident Andrzej Duda vyznamenal in memoriam medailí Virtus et Fraternitas (Odvaha a bratrství) české manžele Annu a Jana Jelínkovy, a ocenil tak jejich humanistické činy za druhé světové války. »Podle různých odhadů pomohli Jan a Anna Jelínkovi na Volyni asi stovce lidí různé národnosti – poskytli jim jídlo nebo úkryt, často jim tak zachránili život,« uvedla k jejich statečným činům Lucie Zakopalová z Polského institutu v Praze. Manželé Jelínkovi jsou prvními takto oceněnými Čechy.

Zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé k tomuto řekl, že Jelínkovi žili na Volyni v české vesnici Kupičov. Pan Jelínek byl evangelickým farářem a vytvářel kolem sebe atmosféru tolerance a mírového soužití všech lidí různého vyznání a národnosti. Manželé pomohli ne stovce, možná i tisícům lidí.

Divák a posluchač se však musí ptát: kdo tato příkoří činil? Na tuto otázku však média přesvědčivě neodpověděla. Varšavský zpravodaj ČT k tomu uvedl mlhavě, že se angažovali »během dramatických událostí na Volyni ve druhé světové válce, pomáhali nejen Polákům, ale všem potřebným«.

Více se dozvíme ze zprávy ČTK. Pan Jelínek společně s manželkou Annou tajně pašovali jídlo do ghetta v Kovlu a pomáhali místním Židům, aby mohli utéci. »V době volyňského masakru, tedy etnických čistek polského obyvatelstva na Volyni řízených Ukrajinskou povstaleckou armádou, ukrývali Poláky,« popsala již konkrétně Zakopalová. Manželé podle ní v roce 1944 vstoupili do československé armády a oba získali po válce čs. vyznamenání.

Tedy shrňme si to: Jelínkovi pomáhali obětem perzekucí, ba dokonce masakrů židovského, polského, ruského a českého obyvatelstva na Volyni (spadá sem také tzv. volyňský masakr), přičemž tyto zločiny vedle německých složek prováděli příslušníci UPA, jinými slovy banderovci.

Zrovna minulý týden jsem uváděla na tomto místě jiný příběh o tom, jak se reinterpretuje či zmírňuje zločinná minulost banderovců. Dokázala jsem to na příkladu rozhlasového pořadu o banderovcích, jehož název by spíše měl znít Jak to nebylo doopravdy. A hle, další týden, další příklad. Média, jež jsem zaznamenala, dodají poloinformaci, téma nakousnou, když nevysloví, kdo se dopouštěl bezpráví na lidech, jimž Jelínkovi pomáhali.

Naprosto nerozumím opatrnosti – či jak to nazvat – některých novinářů a editorů, aby nezaznělo ve veřejném prostoru nic negativního o Stepanu Banderovi a příslušnících UPA. Mohu si to vysvětlit tak, že berou v ochranu i současné ukrajinské poměry, když víme, jak na banderovském kultu tamější představitelé lpějí, že například hlavní třídy v Kyjevě namísto Generála Vatutina (osvoboditel Kyjeva od fašismu) nesou novodobě jméno Romana Šuchevyče či Bandery. To je spolupráce ČR se současnou Ukrajinou tak nekritická? Vzhledem k tomu, co příslušníci UPA způsobili i československým občanům a volyňským Čechům, máme povinnost na tyto zločiny upozorňovat i v bilaterálních česko-ukrajinských vztazích.

Monika HOŘENÍ