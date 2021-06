Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci se přou o jesle

Debatu o přeměně dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly fungování poslanci nedokončili. Podle odpůrců je vládní snaha likvidační. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) kritiku odmítla, jde podle ní o průlom v zajištění péče o malé děti.

Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Předloha je ve sněmovním finále. Souvisí s blížícím se koncem financování z unijních peněz.

Podle Jana Bauera (ODS) si předloha nezaslouží schválení, jedinou možností je podle něj nahradit evropské peníze penězi z národních zdrojů. »Stát nemá direktivně rozhodnout, zda má rodič dát dítě do mateřské školy, do dětské skupiny, nebo s ním být doma,« podotkl Pirát Mikuláš Ferjenčík.

»Nikdo nechce dětské skupiny likvidovat. Chceme pomoci vytvořit srozumitelný a dostupný systém,« ohradila se vůči kritice Maláčová. Zmínila, že rodiče platí za dítě v dětské skupině 8000 až 10 000 korun měsíčně, stát dává na místo kolem 10 000 korun. Někteří zřizovatelé si udělali z dětských skupin podle ministryně byznys.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) připomněla, že současný zákon vznikal v době, kdy byl velký nedostatek míst v mateřských školách. Opomíjel však jakékoliv hygienické a stravovací podmínky, a také personální věci. »KSČM s tím měla velký problém, protože se jedná o nejmenší děti a myslíme si, že stát by měl mít dozor nad tím, jak je o tyto děti pečováno, i když je to v soukromých rukách,« prohlásila poslankyně. Právě tento návrh podle ní dokazuje, že státu není jedno, že péče o nejmenší děti by měla být především kvalitní, aby ani rodiče neměli strach, jak je o jejich děti pečováno a postaráno.

Dětské skupiny by měly podle předlohy nově fungovat pro děti od půl roku zhruba do tří let věku. Platby rodičů by měly být ohraničeny. Nově by už mohla vznikat jen zařízení s přísnějšími pravidly, než jsou stanovena pro nynější dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti, například i dostatečné denní osvětlení prostor. Současné dětské skupiny by musely podle předlohy splnit přísnější požadavky do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy.

(jad)