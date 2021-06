Ilustrační FOTO - Pixabay

Předprázdninový úklid

Léto klepe na dveře, snad bude dobré a klidné, COVID-19 (doufejme) odkráčí do pozadí, byť počítat s tím, že to definitivně »zabalí«, zatím patří do říše pohádek. I proto, že mnozí ho podceňují a všechna, či většinu opatření vlády berou s nelibostí a odmítají je respektovat. Hodnocení však nechme zpravodajům a komentátorům našeho deníku. A vzpomeňme našich babiček, pro které bylo předprázdninové období časem vylepšení pořádku v bytech a domech…

I když po jarním úklidu je zdánlivě vše v pohodě. Určitě je všude tam, kde opakujeme každý den či týden tak říkajíc – úklidové rituály. Setřít prach, vyluxovat koberce a potahy na křeslech a sedačkách, znovu omýt okna a jejich rámy, umýt podlahy. Babičky a naše maminky, ba i jejich muži, pokud k tomu byli vedeni, měli a mají zažité postupy, které při úklidu praktikovali. Znalci tvrdí, že asi šestinu života uklízíme. Tedy ti z nás, kteří berou úklid domácnosti vážně a zodpovědně. Tak jako naše bábinky, moudré a zkušené ženy. Ty věděly a vědí, že každou místnost (ložnici, kuchyň, koupelnu či předsíň) třeba uklízet jinak.

Babičky a naše maminky, a my, kteří jejich zkušeností využíváme, nikdy nemyli (například) všechny místnosti, jak se říká jednou vodou. Však jsem v dětství slýchal, když byla řada s úklidem na mě: Přestaň tu podlahu »šmrdlat« a vyměň si vodu!

Babičky a maminky (i jejich spolupracující partneři) používali a používají standardní pracovní postupy. Luxovat nebo utírat prach? Ač se to nezdá, pro správný postup úklidových prací v jednotlivých místnostech vždy platí: začněte odshora! Ti nejpečlivější začnou poctivě od nejvyšších poliček, ti méně důslední pak od těch ve výšce očí. Tak třeba kuchyně. Babičky nejdříve otřely prach z nejvyšších polic a přihrádek, otřely horní dvířka kuchyňských skříněk. Očistily stropní světlo a světla nad pracovní linkou. Jistěže očistily sporák, pokud měly nad sporákem digestoř, očistily ji. Jednou či dvakrát za rok ji zbavily mastných usazenin. Pokud měly v kuchyni spížní skříň (obvykle v panelákových a některých činžovních domech), probraly v ní uložené potraviny. Ty prošlé vyhodily, byť mnohdy s lítostí, regály zbavily prachu, vše znovu srovnaly.

A nakonec přišla na řadu podlaha… Tu udržovaly v čistotě prakticky každý den. Stačí ji vytřít, pokud nechcete žít v přítomnosti všelijakých bakterií a virů. Na ty »mrňavě potvory«, otravující nám život, asi bábinky nemyslely, chtěly mít prostě v jen kuchyni čisto. Vytíraly hadrem, který po úklidu vždy důkladně vymáchaly a nechaly uschnout, v době modernější mopem. Ten patří k nástrojům, které rád používám. Ale pozor na příliš mokrý mop. Zanechává tzv. jezírka, v nichž špína zůstává, a po zaschnutí pak i ošklivé fleky. Prostě vytírejte podlahu efektivně a s rozvahou. Tak jako naše babičky a maminky…

Pokud jste si vyhradili na úklid více času, můžete pokračovat dalšími pracemi. Praním záclon a závěsů (zhruba dvakrát za rok), umývání oken (před letním časem velmi užitečné), dveří a jejich rámů (také alespoň dvakrát za rok, pokud máte doma často dítka, v mém případě vnoučata, s věčně upatlanýma rukama, neuškodí i třikrát za rok). V čase předprázdninovém nezapomeňte ani na lustry a jiné osvětlení. Další termín bude až před Vánocemi…

A nábytek a jeho očista. Babičky nábytku věnovaly hodně času. Zbavovaly ho prachu, leštily a tak vůbec… Před prázdninami a před Vánocemi pak znovu, nezapomeňte na očistu obrazů a také zaprášených knih. Obrazy babičky jen lehce otíraly vlhkým hadříkem, dnes k tomu můžete použít s výhodou mikroténových utěrek a všelijakých »chlupatých« nástavců. Babičky, či spíše prababičky, používaly kohoutí brka na bambusových tyčkách. Také jsme je měl (kdesi jsem je sehnal), ale moli mi je zničili.

A abych nezapomněl, v čase předletním babičky uklízely šatní skříně. Mějte na paměti, že také knihy uložené v knihovně potřebují zbavit usazeného prachu. Nejlepší je zaprášené knihy lehce vysát. Nástavce na vysavačích jsou v tomto případě velmi užitečné.

A také topná tělesa. Topná sezona skončila, radiátory třeba umýt. »Panelákové« babičky je nejen čistily, ale podle potřeby nechávaly a nechávají opravit regulační ventily a také znovu je natřít, pokud je to nutné. Léto je k tomu ideálním časem.

Umýt a vyčistit před létem ledničku a probrat se mrazákem – to je velmi užitečné. Co si budeme povídat…

Pracovní stůl, třeba ten můj, potřebuje před létem důkladnou očistu. Včetně zásuvek. Ale to musím sám… Prach zvládnu, a dokud mám na stole místo pro klávesnici, nikdo na stůl nesmí ani sáhnout. Třebaže je to babička našich vnoučat, tedy moje manželka.

A také malování bytu je v předletním a letním čase ideální. To babičky věděly a vědí nejlépe a také rozhodovaly a rozhodují o tom, kdy se s malováním začne.

(jan)