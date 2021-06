Požár čtvrti Greenwood, 1. červen 1921. FOTO - Wikimedia commons

Výročí dlouho tutlaného masakru

Masakr černošského obyvatelstva ve městě Tulsa ve státě Oklahoma, který se odehrál před sto lety, 1. června 1921, je málo připomínanou součástí amerických dějin.

Hněv bílého obyvatelstva se tehdy obrátil proti místním a stále emancipovanějším Afroameričanům, kteří žili na prosperujícím předměstí Tulsy s názvem Greenwood. Při jednom z nejhorších případů rasového násilí v americké historii přišly o život až tři stovky lidí. Jejich přesný počet nebyl nikdy potvrzen, protože řádné vyšetřování se uskutečnilo až v letech 1996 - 2001. V roce 2019 se podle názoru archeologů podařilo najít dva z masových hrobů obětí masakru.

Oklahomská Tulsa byla na začátku dvacátého století jedním z míst, kde se Afroameričanům dařilo. Část Greenwood byla jednou z jejich nejbohatších dobových čtvrtí, přezdívalo se jí Black Wall Street. Současně celá Oklahoma v té době zažívala dusivé rasové napětí vyvolané návratem afroamerických veteránů z první světové války. Zmíněnou vlnu násilí, která zničila víc jak 35 městských bloků, zde rozpoutala událost z 31. května 1921, kdy údajně devatenáctiletý Afroameričan Dick Rowland ve výtahu napadl nebo obtěžoval sedmnáctiletou bělošku Sarah Pageovou. Skutečná pravda o incidentu nikdy nevyšla najevo, dívka ani na mladíka nepodala žalobu. Ale o události hned začal informovat místní tisk.

Památník obětem nepokojů postavený roku 2010.. FOTO - Wikimedia commons

Mezi místními bílými muži to vyvolalo vlnu vzteku, a když byl údajný násilník zadržen a přiveden na policejní stanici, shromáždil se kolem ní dav, který ho chtěl lynčovat. Šerif davu mladíka sice odmítl vydat, ale napětí tím vzrostlo a po městě se rozšířily zvěsti, že má být zadržený mladík lynčován. Večer k věznici dorazilo asi 70 ozbrojených černochů, převážně z veteránských řad, ve snaze mladíka ochránit. Šerif je přesvědčil, aby odešli, že má situaci pod kontrolou. Když odcházeli, pokusil se údajně jeden z bílých mužů odzbrojit jednoho Afroameričana. Padl výstřel a následně se, podle pozdějšího hlášení šerifa, »rozpoutalo peklo«.

Čtvrť lehla popelem

Násilí se rychle rozšířilo do celého města, nejvíc do Greenwoodu. Agresoři vtrhli do domů Afroameričanů, zabíjeli muže a vykrádali obchody a domy. Podle řady očitých svědků byla k útokům na Greenwood použita i soukromá letadla, ze kterých útočníci stříleli a házeli improvizované výbušniny. Kolem poledne 1. června dorazila do města národní garda a vyhlásila stanné právo, které ukončilo násilí. V té době už ale většina černošského obyvatelstva z Tulsy uprchla. Střelba trvala celou noc a obraz inferna v Tulse umocnily požáry domů, které dav zapálil.

Požár čtvrti připravil o domov asi 10 000 Afroameričanů, kteří následně žili ve stanovém městě za pomoci Červeného kříže. Přesný počet obětí zůstal nejasný, identifikovat se podařilo pouhých pětatřicet z nich. Státní komise, která se tématu věnovala, roku 2001 oznámila, že zabitých bylo mezi 36 až třemi sty. Kromě toho si masakr vyžádal 800 zraněných osob a 6 000 zadržených Afroameričanů. Škody na majetku přesáhly částku, která odpovídá současným 32 milionům dolarů – téměř celá Black Wall Street lehla popelem.

Vzpomínkových akcí se v minulém týdnu zúčastnili i tři lidé, kteří ve čtvrti Greenwood v době masakru žili - Viola Fletcherová, Hughes Van Ellis a Lessie Benningfieldová Randleová. Tito přeživší ve věku 101 až 107 let letos požádali americký Kongres o zajištění spravedlnosti a jsou stranami soudního sporu, v němž žádají stát a místní činitele o přijetí nápravných opatření, včetně fondu k odškodnění přeživších.

V roce 1996, 75 let po události, byla zřízena v Oklahomě státní komise k vyšetření incidentu. Její závěrečná zpráva, vydaná roku 2001, mimo jiné doporučila vyplatit odškodnění přeživším a pozůstalým. Byly přijaty zákony, umožňující podporu ekonomického růstu čtvrti Greenwood, vypsání stipendií pro potomky obětí masakru a postavení památníku obětem. Ten byl dokončen v roce 2010. Událost připomíná několik knižních publikací a televizních dokumentů, také seriál televize HBO s názvem Watchmen z roku 2019, který díky své sledovanosti poprvé přiblížil tento incident široké veřejnosti.

(čtk)