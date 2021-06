Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jaderné strojírenství prosperuje

Plzeňská ŠKODA JS nabízí své zařízení a know-how na budované nebo připravované jaderné elektrárny a účastní se řady tendrů na výstavbu jaderných bloků po světě.

Je také aktivní mimo jadernou energetiku, aby byla připravena na situaci, kdy by se v ČR začaly více stavět paroplynové elektrárny, řekl generální ředitel František Krček. Podnik nabízí své zařízení a know-how například na finskou Hanhikivi, která má letos získat stavební povolení. »Na projektu se vypisuje řada tendrů, jichž se účastníme, nyní například usilujeme o dodávku velkých potrubních průchodek,« uvedl Krček. Stejné je to u veřejných tendrů na maďarský Paks 2, kde zatím běží zemní práce. Na Ukrajině firma pracuje na 14 z 15 bloků. »V září jsme se s Energoatomem, provozovatelem ukrajinských elektráren, začali znovu bavit také o dostavbě 3. a 4. bloku Chmelnické jaderné elektrárny. Když to řeknu hodně jednoduše, tak je to totožný projekt jako Temelín. V provozu jsou dva bloky, další dva se mají dostavět. Byli jsme požádáni, zda bychom měli zájem v projektu pokračovat. Už fungují pracovní skupiny a připravují se analýzy dostavby,« řekl. ŠKODA JS loni také zahájila výrobu vnitřních částí reaktorů pro bloky EPR 1600 MW britské elektrárny Hinkley Point C. V Plzni tak vyrobí do roku 2022 desítky tun dílů.

Firma je také aktivní mimo jadernou energetiku, například ve výstavbě paroplynových elektráren. »Chceme být připraveni i na ostatní kroky vlády směrem k snižování emisí CO2 při zachování diverzifikace zdrojů« uvedl Krček.

Projekty malých modulárních reaktorů (SMR) firma sleduje a chce být připravena jak na výsledky technického vývoje, tak na případnou změnu kurzu energetické koncepce státu. Pokud by ji stát přehodnotil a začal podporovat SMR, tak je to podle Krčka běh minimálně na 20 let. »Děláme si analýzy, sledujeme trendy, ale zatím sami aktivně nic v této oblasti nevyvíjíme,« řekl Krček. Podle něho mají SMR místo na trhu, například na odlehlých místech, kde by byl problém s dopravou uhlí nebo plynu. »Nevím ale, nakolik dává smysl postavit 12 jednotek vedle sebe nebo reaktor ke každému krajskému městu, když nejsme schopni postavit dálnice, které lidé roky blokují. Tato technologie má budoucnost, ale v tuto chvíli odkládat nebo blokovat výstavbu 'klasických' jaderných bloků s vidinou rychlé dostupnosti projektů SMR je krajně nezodpovědné. Za deset let o moc dál nebudeme, jen energetická bilance bude napjatější a potřeba nových zdrojů akutnější,« uvedl. Vývoj podle Krčka šel logicky a přirozeně od malých k velkým blokům. Tvrdá data potvrzují, že s větším výkonem elektrárny roste i její ekonomická výhodnost, dodal.

ŠKODA JS a.s. vykázala vloni hrubý zisk přes 122 milionů při tržbách přes 3,3 miliardy Kč. Podnik s 1070 lidmi vloni podepsal kontrakty za více než 3,5 miliardy Kč. Letos čeká minimálně stejné tržby i zisk.

(ng)