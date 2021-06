»Na shledanou v socialistické Praze!«

V ČR budou poté, co byla odhalena socha Julia Fučíka ve Vsetíně, na veřejném prostranství pod širým nebem stát pouze tři sochy našeho národního hrdiny Julia Fučíka, autora Legendární Reportáže, psané na oprátce a krásné literární studie Božena Němcová bojující.

Ta první Fučíkova socha stojí již více než osm let poblíž Čestného pohřebiště sovětských rudoarmějců na pražských Olšanských hřbitovech. Byla tady vztyčena v únoru 2013 při příležitosti 110. výročí narození Julia Fučíka. Dříve vítala návštěvníky u hlavní brány Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Holešovicích a po kontrarevolučním převratu na podzim 1989 byla odstraněna obrazoborci a nepřáteli socialistického státu. Společnost Julia Fučíka zorganizovala domácí a mezinárodní petiční akci na Fučíkovo vysvobození z depozitáře Galerie hlavního města Prahy. Díky této probuzené ohromné solidaritě lidí v naší zemi i za jejími hranicemi naše snaha přinesla vítězství po téměř čtvrtstoletí zápasu o sochu!

Vsetínský Julius Fučík opět na veřejnosti. Snímek ze slavnostního odhalení sochy 18. května 2021.

Ale i v mizerném čase řádění obrazoborců, kteří šmahem likvidovali památky a sochy, připomínající velké osobnosti socialistické éry, se udál zázrak! Jejich ničemnosti odolala socha Julia Fučíka s malým děvčátkem, držícím v rukách kytici, která shlíží na lidi v parčíku před obecním úřadem v Horním Adršpachu na Náchodsku. Je hezkým svědectvím o místních občanech, kteří nepodlehli vandalskému běsnění.

Vsetínští se nyní také zasloužili o skvělou věc. A rád bych při této příležitosti připomněl, jak Julius Fučík v 30. letech minulého století pobýval v Sovětském svazu a zvěčnil o tom skvělé reportáže ze života prvního socialistického státu na světě. A svým přátelům do vlasti také posílal dopisy a pohlednice. Jeden takový pozdrav zakončil slovy: »Na shledanou v socialistické Praze.«

Ale socialistické Prahy, celého Československa, se nikdy nedočkal. Vzplála druhá světová válka, němečtí nacisté okupovali naši vlast. Fučík statečně pracoval v ilegalitě, nakonec mu hitlerovci vzali život 8. září 1943 před 5. hodinou ranní na popravišti v berlínské věznici Plötzensee.

My jsme ale i díky němu v socialistické zemi žili, než byl opět u nás restaurován kapitalismus. A proto je dál navýsost aktuální Fučíkův pozdrav z 30. let: »Na shledanou v socialistické Praze.« Já si dovolím ještě doplnit: Na shledanou v socialistickém Vsetíně, na shledanou v celém socialistickém Československu.

Dnes to zní jako sci–fi. Ale my přece neztrácíme víru a naději, že generace, které přijdou po nás, mohou tento Fučíkův vzkaz a sen uskutečnit! I když my už tady asi nebudeme.

Jan JELÍNEK, předseda Společnosti Julia Fučíka

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ