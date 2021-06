Ilustrační FOTO - Haló noviny

Strany musejí jednat, i když spolu nesouhlasí

Návrh zmrazit pro příští rok opětovně platy ústavních činitelů, se kterým přišel premiér Andrej Babiš (ANO), bude muset Sněmovna podle jejího předsedy Radka Vondráčka (ANO) projednat na mimořádné schůzi, aby byl do říjnových sněmovních voleb přijat. Vondráček to uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Řádné schůze budou už jen v červenci a v září.

Parlament už vloni rozhodl, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou letos na loňské úrovni. Důvodem bylo snížení výdajů státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru.

Komunisté podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa návrh podpoří. »Nemáme problém to projednat a hlasovat pro návrh toho zákona. Z pohledu státního rozpočtu to není významná částka, z pohledu politického to významné je, protože skutečně budeme řešit následky pandemické krize,« řekl Filip.

Pokud zmrazení nebude přijato, platy se příští rok ústavním činitelům zvýší nejméně o 5,9 procenta v důsledku loňské změny zákona, podle níž navazují na růst průměrné hrubé mzdy za celé hospodářství. Dosud se odvíjejí pouze od průměrných mezd v nepodnikatelské sféře.

Privatizační zločiny se nestíhaly

Na přetřes »u Moravce« přišla i rezignace nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že důvod k rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je špatnou zprávou pro občany. Zeman totiž svůj krok zdůvodnil i údajným tlakem ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Fiala také řekl, že v případě výběru jeho nástupce by měla vláda diskutovat i s opozicí. Předseda Sněmovny Vondráček si ale myslí, že rozhodnutí je na ministryni, která za to nese odpovědnost. Údajný tlak Benešové ale Vondráček odmítl. »Nepadla ani zmínka o tom, že by snad mělo jít o zásah do živých kauz nebo do spisů. Jestliže ministryně, která odpovídá za tu soustavu, vyvíjí jako nadřízená určitý tlak, vy nevíte jaký, třeba jí šlo o to, aby ta soustava fungovala lépe,« hájil Benešovou Vondráček.

»Pan Pavel Zeman nebyl dobrý nejvyšší státní zástupce. Za jeho fungování se promlčely všechny privatizační zločiny od roku 2013 do dnešního dne, které bylo lze stíhat. Proto jsme v Poslanecké sněmovně přijímali usnesení, které říkalo, že se tu staly privatizační zločiny. A ty nebyly stíhány. On je odpovědný za to, že je státní zastupitelství nestíhalo,« připomněl Filip. Podle Filipa by mohl být Zemanovým nástupcem člověk ze soustavy nebo osoba, která funguje v právním prostředí a má znalost systému. »Protože systém potřebuje jasnou kontrolu, abychom se pravdy dopátrali, aby si lidé nemohli myslet, že když něco ukradli státu, že se to nebude vyšetřovat,« poznamenal. Filip také zmínil, že by bylo dobře, kdyby byl Zemanův nástupce vybrán do 30. června. »Vláda je odpovědná za to, že tady 1. července bude nový nejvyšší státní zástupce, řádně vybraný a řádně jmenovaný vládou. Není na co čekat,« dodal.

Problém svěřenských fondů

»Promiňte, proto se tady bavíme i o kauze Andreje Babiše,« navázal Moravec na Zemanovu rezignaci. Filip zdůraznil, že nemá nic proti prošetření tohoto případu. Současně dal najevo, že model se svěřenskými fondy, který Babiš využil, nepovažuje za nejlepší.

»Za vlády ODS, Věcí veřejných, resp. LIDEM a TOP 09 byl přijat nový občanský zákoník. Vy jste ho přijali, včetně těch svěřenských fondů, a teď ukazujete na Andreje Babiše. Ukazujte také na své politiky, kteří využívají svěřenské fondy. Vy to nechcete změnit. Od roku 2014 nesouhlasím s tím, že ten svěřenský fond si vlastně obsazuje svým jednatelem ten majitel. Nechci, abychom si tady vyvlastňovali majetky, pokud to není třeba,« upozornil Filip a navázal na další aktuální kauzu: »Už jsem řekl, že by bylo potřeba vykoupit akcie Liberty Ostrava. Jestliže pan Gupta zastavil akcie Liberty Ostrava městu Brémy za svoje dluhy, tak mě to samozřejmě znervózňuje. Chci, aby ta ocelárna fungovala, a navrhuji vládě, aby ty akcie vykoupila,« uvedl Filip věc na pravou míru.

KSČM je suverénní strana

Filip a Fiala se před televizními kamerami dostali do sporu také kvůli podpoře vlády Andreje Babiše. Tu prý komunisté podpořili formou odchodu ze sálu při hlasování o nedůvěře, řekl Fiala a obvinil KSČM ze lži. Vojtěch Filip v průběhu diskusního pořadu uvedl, že jeho strana již vládě Andreje Babiše nevěří, přičemž svůj postoj k ní dala najevo odchodem ze sálu při hlasování o nedůvěře. »My jsme zvolili formu, jakou vyslovíme nedůvěru vládě, a je na nás, jako na suverénní politické straně, jak se zachováme. Musím říci, že představa koalice Spolu a Pirátů, že s námi nemusejí jednat, a že všechno dopadne tak, jak si oni přejí, je úplně lichá. Neexistuje, že spolu politické strany nejednají, i když spolu nesouhlasí, pokud mají dosáhnout nějaký výsledek. Proč my bychom pak šli na jejich formu vyjádření nesouhlasu? To je jejich problém. Nejednali, tak nemají výsledek. To je jednoduchá věc,« prohlásil Filip. Na to ostře zareagoval Fiala slovy o tom, že komunisté lžou »pořád dokola«.

Schůze, nebo seminář?

Došlo i na kauzu Dominika Feriho. Fiala zdůrazňoval, že koalice SPOLU se k tomu postavila čelem a Feri opustil své politické funkce i TOP 09. »Vezměte si z nás příklad ve vašich kauzách,« obrátil se na Vondráčka.

Filip přesto na Fialu uhodil, pokud jde o středeční mimořádnou schůzi Sněmovny, jejímž tématem bude »Zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění«. »Beru to tak, že koalice Spolu se toho problému pana Feriho chtěla zbavit. To nelze zlehčovat, mně vadí například to, že se nevyjádřili k tomu, co řekl pan Karel Schwarzenberg, očekával bych tady od pana Fialy odsouzení toho jeho vyjádření. To jsou vážné věci. Pokud něco chtěli řešit, je to třeba dát jako parlamentní tisk, jako návrh novely trestního zákona. Tomu bych rozuměl. Není navrženo usnesení, kterého máme dosáhnout. To je opravdu na seminář, nikoli na schůzi Sněmovny,« uvedl Filip. Fiala se ohradil, protože tady prý jde o to, že se k celé kauze koalice SPOLU postavila čelem. »A slova Karla Schwarzenberga, to nemusí nikdo vysvětlovat. On je taková osobnost, že je má vysvětlit sám,« nasadil všemu Fiala korunu.

