Ilustrační FOTO - Pixabay

Apel na členy RB OSN

Dvanáctiletá spisovatelka z Luhansku Faina Savenkovová zaslala u příležitosti Mezinárodního dne dětí videozprávu členům Rady bezpečnosti OSN. Vyzývá v něm RB OSN, aby nezapomněla, že děti Donbasu mají právo na dětství a klidný život. Výzvu opublikoval ve svém Telegram-kanálu první zástupce stálého představitele Ruska při OSN Dmitrij Poljanskij.

Dvanáctiletá Savenkovová vzpomíná, jak v roce 2014 ukrajinská letadla podnikla nálet na Luhansk, v důsledku čehož zahynuli dospělí i děti.

»Chci, abyste si vzpomněli na úsměvy vašich dětí. Chci říct, že my se také chceme usmívat, chceme být šťastní, chceme si vybrat svou budoucnost a chceme prostě žít,« říká obyvatelka Luhansku. Savenkovová zároveň připomněla, že je to nemožné, dokud válka pokračuje.

»Chci, aby v OSN nezapomněli na to, že my, děti Donbasu, máme také právo na dětství a klidný život,« obrací se na členy RB OSN.

Poljanskij poznamenal, že poselství mladé spisovatelky bylo velmi dojemné. »V předvečer MDD mladá spisovatelka Faina Savenkovová z Donbasu vyzvala OSN, aby nezapomněla na děti Donbasu, které již sedm let žijí v podmínkách války. Je těžké udržet emoce, když dostanete takovou výzvu. Samozřejmě, zapomenout na to, co ukrajinská armáda dělá na východě své vlastní země, my kolegům z RB OSN nedáme,« uzavřel.

Jaromír VAŠEK