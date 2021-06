Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA. Blíží se konec zbytků demokracie

Kroky Republikánské strany z posledních měsíců ohrožují regulérnost voleb ve Spojených státech, a tím pádem i samotnou americkou demokracii. V týden starém prohlášení to uvádí více než stovka odborníků na politologii a mezinárodní vztahy působících na amerických univerzitách. Akademici volají po přijetí federálních norem »na zajištění svobodných a spravedlivých voleb«.

Text nadepsaný jako »Vyjádření obavy« reaguje především na skutečnost, že republikány kontrolované parlamenty jednotlivých států od loňských voleb přijímají opatření, která vnáší nové překážky do hlasovacího procesu či jinak mění organizaci voleb v daných státech USA. Prohlášení také odsuzuje chování bývalého kontroverzního krajně pravicového prezidenta Donalda Trumpa a postup předních republikánů, kteří jeho lživá tvrzení o zmanipulovaných volbách podporovali či tolerovali. »Tyto kroky vzbuzují pochybnosti o tom, zda Spojené státy zůstanou demokracií. Jakožto učenci demokracie toto jednání odsuzujeme nejsilnějším možným způsobem coby zradu na našem vzácném demokratickém dědictví,« píše se v textu. Faktem je, že s tou demokracií to v USA nikdy nebylo dvakrát růžové, ale to zmiňovaní akademici samozřejmě přiznat nemohou. O to víc ale teď bijí na poplach.

New America

Jeho zveřejnění inicioval think tank New America, který se označuje za komunitu »inovativních řešitelů problémů« s cílem obnovit »příslib« USA a čelit aktuálním výzvám. Seznam signatářů pod novým prohlášením je plný zástupců nejprestižnějších amerických univerzit a zahrnuje kromě jiných autora knihy Konec dějin Francise Fukuyamu, známého volebního analytika Larryho Sabatoa nebo profesora Harvardovy univerzity Daniela Ziblatta, kterému v roce 2018 vyšla kniha s názvem How Democracies Die (Jak umírají demokracie).

Podle signatářů republikáni napříč USA navrhují a zavádí »radikální úpravy základních volebních procesů v reakci na neprokázané a úmyslně destruktivní obvinění o ukradených volbách… Dohromady tyto iniciativy mění vícero států v politické systémy, které už nesplňují minimální podmínky pro svobodné a spravedlivé volby. Tím pádem je nyní ohrožena celá naše demokracie,« sčítají fakta akademici.

Nelíbí se jim posilování role státního parlamentu při schvalování výsledků voleb, opatření komplikující lidem účast ve volbách ani zpřísňování trestů za porušení volebních pravidel, »jehož cílem je zastrašit volební pracovníky a nezávislé úředníky… Státní zákonodárci podporující tyto změny se odvolávají na naléhavost 'integrity voleb' a potřebu zajistit, že volby jsou zabezpečené a bez podvodů. Avšak volby roku 2020 byly podle celé řady expertních posudků extrémně zabezpečené a obešly se bez podvodů,« uvádí politologové. Jediný problém byl, že mistr světa v ješitnosti Donald Trump neumí prohrávat (což koneckonců několik let předtím i sám přiznal)…

14 států vstříc restrikcím

Restriktivní volební opatření podle výzkumného ústavu Brennan Center for Justice od Trumpovy porážky zavedlo 14 států, přičemž nové zákony často komplikují hlasování na dálku a mimo hlavní termín voleb. Reforma ve státě Georgia kromě toho oslabila roli tzv. státního tajemníka, což je nejvyšší volební úředník, a to ve prospěch místního parlamentu. V Texasu zase republikáni mj. navrhují posílit stranické volební pozorovatele a zavést nové postihy pro volební pracovníky. Tzv. reforma by tam omezovala prostor pro předčasné hlasování (o nedělích, kdy po mších chodí volit Afroameričané) a zkomplikovala korespondenční hlasování (vloni hlavně specialita liberálnějších voličů Trumpova protikandidáta Bidena). Často dochází i k překreslování volebních okrsků tak, aby na tom bylo bito zejména černošské a hispánské obyvatelstvo USA, což jsou častější voliči Demokratické strany, potažmo demokratických kandidátů na prezidenta.

Podle agentury AP se pak ve finálním znění objevuje nové ustanovení, které by mohlo zjednodušit zvrácení výsledku hlasování v Texasu. Opatření umožňuje soudci zneplatnit volby, ukáže-li se, že bylo započítáno tolik nelegálně odevzdaných hlasů, že to mohlo rozhodnout o vítězi. Důkazy o tom, že podvody skutečně měly dopad na celkový výsledek, by pak naprosto skandálně nebyly potřeba!

Texas přitom už nyní podle médií patří ke státům s nejpřísnějšími volebními pravidly v USA a nezávislí pozorovatelé jej opakovaně označují jako místo, kde je obzvláště těžké hlasovat. »V důsledku tohoto zákona bude těžší a strašidelnější hlasovat, ve státě, kde je už nyní hlasování těžší než kdekoli jinde v zemi,« hodnotila projednávanou »reformu« i texaská pobočka Americké unie pro občanské svobody (ACLU).

Od loňských prezidentských voleb už prosadili republikánští zákonodárci opatření komplikující voličskou účast v Iowě, Georgii, na Floridě i v Arizoně.

Nutnost nadřazenosti federálních norem

Podle výzvy akademiků je nejefektivnější zbraní proti těmto »antidemokratickým« státním zákonům federální reforma. »Vyzýváme Kongres, aby učinil vše, co je třeba, včetně pozastavení obstrukcí, ve snaze schválit národní standardy pro hlasování a správu voleb,« uvedli signatáři.

Odkazují při tom podle ČTK na zásadní překážku pro jakoukoli úpravu federálních volebních předpisů, kterou je mechanismus obstrukcí v Senátu. Tam mohou republikáni, kteří se staví proti zásahům Washingtonu do organizace voleb v jednotlivých státech, návrhy v tomto směru díky stávajícím procedurálním pravidlům blokovat, ačkoli nemají většinu. Demokraté by se svými 51 hlasy mohli senátní obstrukce oslabit, tento postup ale zatím kupodivu nemá podporu všech jejich senátorů. Přitom také Joe Biden nedávno texaské pokusy označil za »součást útoku na posvátné právo volit, na demokracii« vedeného skrze republikány ovládané státní parlamenty.

(rj)