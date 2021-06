Operace Dunhammer aneb Proč média mlčí?

Světem hýbe skandální operace Dunhammer. S odvoláním na server oral.sk vyšlo bez jakýchkoli pochybností najevo, že americká NSA (Americká agentura pro národní bezpečnost) ve spolupráci s dánským vojenským zpravodajstvím odposlouchávala vrcholné politiky Německa, Francie, Norska a Švédska. Česká i slovenská média jako by čekala na zproštění mlčenlivosti od svých nadřízených. Jsou totiž potichu jako hrob. Nekonají se žádné zběsilé tiskové konference, nikdo nevolá po vyhoštění amerických diplomatů z ambasád, nikdo nežádá solidaritu s postiženými státy.

Snad jen slovenský expremiér Robert Fico nalezl dostatek odvahy k tomu, aby zmíněnou operaci NSA označil za elektronický terorismus. Jak dále uvádí oral.sk, Američané měli od Dánů k dispozici dokonce dekryptovací továrnu na odemykání šifrované komunikace stovek milionů digitalizovaných hovorů v komunikačních kabelech. Dánský tisk to zcela odůvodněně označil za největší skandál v historii země.

Operace Dunhammer je jen dalším provalem činnosti speciálních služeb USA. Potvrzuje aktivní zpravodajskou činnost Spojených států nejen proti Rusku a Číně, ale »proti všem«, nehledě ani na případné spojenecké vazby. Dunhammer je svým výrazem, resp. provedením, jasné »zpravodajské napadení« s 24hodinovou kontrolou nejvyšších představitelů členských států Unie s akcentem především na Německo a Francii, coby nejsilnější články EU (konec konců odposlechy v německém Bundestagu z roku 2013, iniciované Brity a Američany, jasně deklarují útoky euroatlantistů v čele s VB a USA vůči Evropě, do čehož více než logicky zapadá i vystoupení Velké Británie z Evropské unie - obecně řečeno: škodit Evropě na všech frontách, vyvolávat zmatek, nestabilitu apod.).

Nemohu jinak než trochu přiblížit, o co se jedná, a tak chtě nechtě těm, kteří s tím nepřicházejí do styku, přiblížit, co je podstatou jedné z akcí (Dunhammer) celosvětové špionáže prováděné službami USA. Je známo, že základními sekcemi na každém americkém zastupitelském úřadu (ZÚ) kdekoli na světě jsou:

1. rezidentura CIA, zejména její agenturní špionážní činnost;

2. zabezpečení technické, elektronické a kybernetické špionáže v daném operačním prostoru.

V rámci těchto sekcí působí aktivně i NSA. Tyto rezidentury využívají, resp. zneužívají i tzv. přátelské a partnerské zpravodajské služby v různých státech světa prioritně ve svůj prospěch. Naprosto bez ohledu na rádoby spojenecké vazby v rámci vojenských, ale i zpravodajských struktur s ostatními státy. Zneužití Dánů v tomto případě však potvrzuje i aktivity dánských speciálních služeb a jejich slepou podřízenost zpravodajským službám USA!

Pokud se někdo domnívá, že vztah Spojených států a České republiky je jiný než např. jejich vztah a zneužívání Dánska, velice se mýlí. Zpravodajské služby ČR aktivně plní a jsou zneužívány naprosto stejně jako Dánsko (za tuto »spolupráci« byl Američany vyznamenán i šéf naší BIS), a plně to potvrzuje také případ Vrbětice, kdy naše zpravodajské služby plnily úkoly CIA, ale i NSA - bez ohledu na naše spojence Německo, Francii atd.

Tyto naše spojence jsme o akci Vrbětice neinformovali (!), pouze jsme oddaně a slepě plnili úkoly v národním zájmu nikoli ČR, ale USA!

Oč více bude takovýchto provalů zpravodajských služeb USA odhaleno, o to více poroste jejich agresivita. Naprosto bezohledně a k jakémukoli jinému státu světa - nehledě na »tzv. partnerství a spojenectví«. Jedná se skutečně o skandální postupy USA ve snaze udržet si celosvětovou nadvládu!

Zpravodajský přístup Spojených států např. ke státům EU se prakticky velice podobá jejich přístupu k RF a ČLR, tzn. mít pod kontrolou především jejich ekonomický a vojenský vývoj a význam (EU) a diktovat jim své podmínky.

A tak mi nezbývá než hodnocení Roberta Fica ocenit, není daleko od pravdy, protože tyto akce = provaly USA, velice silně kompromitují jiné státy (jejich jakoby spojence), které ztrácejí státní suverenitu a nezávislost, v daném případě Dánsko, ale stejně tak i Česká republika v kontextu s Vrběticemi.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM