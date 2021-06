Kdo je vlastně dezorientován…

Tak nevím, kdo by měl z funkce odejít, ale prezident Zeman to nebude. Má svůj názor, svou hlavu, která se málokým nechá přesvědčit, ale je svůj. Na rozdíl od skupiny senátorů, která si hraje na »své«, ale je jen důkazem, jak suverénní země se může stát pouhou »banánovou republikou«. Oč vlastně jde? No přece o návrh, aby byl Miloš Zeman odvolán z funkce, protože podle nich nehájí zájmy republiky, protože, abych použil výrazivo pana senátora Fischera, »je dezorientován«. Měl jistě na mysli nějaké expresivní slovo, ale je nóbl pán, a tak se také vyjadřuje »nóbl slovíčky«.

Prezident Zeman už dlouho rozčiluje naše pány senátory, té zbytečné organizace, jíž si pro toto volební období usurpovala pravice. Každý z těch pánů a dam, kteří sem byli zvoleni, má za sebou maximálně tak osm či deset procent voličů v regionu, kde kandidovali, na rozdíl od Zemana, jehož volilo při slušné volební účasti více než padesát procent oprávněných voličů. V celé republice.

Česko se posledními mezinárodními akcemi stalo jen satelitem a v Evropské unii prodlouženou rukou »první světové velmoci«. Ta potřebovala, aby bylo poškozeno Rusko, konkurující velmoc. Udělala sice mnohá opatření, ale potřebovala, aby s ní ještě někdo táhl za jeden provaz, a ti ostatní z Unie se jaksi k tomu neměli. Našla si tedy Česko. Proto aféra Vrbětice, která měla donutit Evropu ještě více zvýšit napětí a donutit ostatní přijmout akce poškozující Rusko. Nějak se to zadrhlo a »černý Petr« zůstal v našich rukách. Pak přišlo hlasování evropských zemí o izraelské akci proti Palestincům a také o pomoci Palestincům v boji s koronovirem, Česko se však postavilo proti. I další, na jedné ruce spočítané satelity, se připojily. Senátory rozčílila i omluva prezidenta srbskému národu za bombardování Severoatlantickou aliancí. My jsme to byli, kteří to tehdy nejen nerozporovali, ale mezi prvními uznali samostatnost Kosova, dalšího amerického zájmového území, které do té doby bylo součástí Republiky Srbsko. I v tom má Zeman dnes jiný názor než naše demokratická pravice.

Dnes nás Evropa chápe jako hlásnou troubu země za mořem, jako její satelit, který zatím má jinou vlajku a jiného prezidenta. To by se však, pokud jde o hlavu státu, mělo změnit. Alespoň podle pánů senátorů. A ti v zájmu někoho jiného by to už chtěli hned. Netrpělivost se ovšem nevyplácí. A často vede do slepé uličky. Věřím, že lidé proto pochopí, jaká to podivná individua zvolili. A že jejich výkřiky nejsou vůbec v našem zájmu. Pak už bychom se zase mohli stát suverénní zemí.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)