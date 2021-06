Rudá růže pro Zdeňka Hořeního

Když jsem 1. září 1980 nastoupil do Tiskových podniků KSČ, netušil jsem, že je to napořád. Po dvou týdnech byly v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka Dny tisku, rozhlasu a televize, kam jsem se dostal na stále ještě čerstvou průkazku. Byl jsem tam totiž doma.

Byl nádherný slunečný den a v PKOJF byla pro děti pouť s celou řadou atrakcí, různých soutěží, ale především příležitost vidět a slyšet opravdové redaktory z novin. Hlavní zájem byl o vystoupení zástupce šéfredaktora deníku Rudé právo, tiskového orgánu strany, Zdeňka Hořeního. Stál na velkém pódiu a do mikrofonu hovořil k plnému hledišti. Po jeho vystoupení jsem jej z dálky sledoval, jak se zdraví téměř s každým kolemjdoucím. Důstojně ho doprovázela mladá hezká dívka, pyšná na svého otce.

Asi za měsíc mne ředitel Evžen Paloncy pověřil, abych osobně předal dopis šéfredaktorovi Rudého práva Oldřichu Švestkovi. Nastal však problém, protože sekretářky mne odmítly k šéfredaktorovi pustit. Trval jsem však urputně na svém, až mě dovedly ke dveřím, před nimiž stál zástupce Zdeněk Hoření. Tak začal náš pracovně-osobní vztah. Dva a půl roku jsem pak dělal spojku mezi ním a ředitelem nakladatelství. Když jsem pak přešel na Federální úřad pro tisk a informace, vítal jsem ho vždy při vstupu do budovy a vodil k předsedovi Zdeňku Čermákovi. Vedle své pracovní náplně jsem na úřadu i fotil. Takže jsem mu dal spoustu fotografií z oficiálních i méně oficiálních akcí. On mi každým rokem donesl kalendář Rudého práva.

Před listopadovým pučem mě předseda FÚTI přesvědčil, že větší uplatnění najdu v tisku než ve státní správě. Takže jsem se rozhodl pro nový život v orgánu Rudé právo, kam jsem byl přijat po kamarádském pohovoru s jeho šéfredaktorem Zdeňkem Hořením.

Nikdo z nás v té chvíli netušil, že budu posledním redaktorem, kterého on přijme. Přišel totiž listopadový puč. Mně nabídli místo na Úřadu předsednictva Vlády ČSSR, takže jsem v Rudém právu poděkoval. Z FÚTI mě propustili, abych mohl nastoupit na tu vládu. Tam to ale skončilo vyhazovem, takže jsem zůstal bezprizorným, opuštěným nezaměstnaným.

Přestože jsem byl v roce 2002 předsedou NEI, přesvědčili mne, abych kandidoval za KSČM. Nevyšlo to, takže jsem coby zahořklý pitomec udělal pár blbostí. Pohádal jsem se s Ransdorfem i Dolejšem. Až jednou jsem přišel ráno do redakce a zaražená sekretářka Vlaďka mi řekla, že mám neodbytnou návštěvu. Otevřel jsem dveře do své ředitelny. Tam u okna, zády ke mně, stál Zdeněk Hoření. Přišel jsem k němu a zdvořile ho pozdravil. Neodpověděl. Otočil se, zpytavě, zachmuřeně se na mě podíval a potom klidně, ale důrazně řekl: »Richarde, neblbni.« Pak mi podal ruku a odešel. A já jsem přestal blbnout, a bylo to.

Minulý týden jsem se byl ve Velké síni Krematoria Strašnice se Zdeňkem Hořením rozloučit. Sešlo se nás tam přesně 102, z toho asi 40 redaktorů a pracovníků jeho deníku. Položil jsem pod jeho fotografii velkou rudou růži a tiše se s ním rozloučil.

Richard KNOT