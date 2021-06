Polovina zlata do Norska a Německa

Čeští fanoušci želí dalšího medailového půstu z MSLH. Zvlášť když hokejový šampionát vyhrála nakonec »zase ta Kanada« (jak píší někteří »Antikanaďané« na sociálních sítích, i když to zase se opravdu ani zdaleka nezakládá na pravdě).

Ano, vyhrála kolébka hokeje, a to dokonce kvalitativně D či E výběr (slova experta ČT), a to přesto, že jí ještě před týdnem hrozil historický debakl! Fakt je, že tohle nenormální covidové mistrovství v lotyšské bublině psalo neuvěřitelné příběhy. Pro někoho pohádkové, pro jiného až příliš kruté…

Češi v přípravě vyhráli devět zápasů z devíti a namlsali i nevěřící »Fanouše«. Přišlo ale MS a s ním dvě prohry v prvních dvou zápasech. Pak však vzedmutí a až gólový zmar v play-off, kdy jsme nenašli recept na betonující spíš fotbalové než hokejové Finy.

Oproti tomu ta Kanada si kvůli pandemii neměla šanci před MS zahrát ani minutu. Dokonce ani trénovat pomalu ne. A tak přišlo sehrávání až po ostrém startu a na úvod turnaje rekordní tři prohry v základní hrací době, z toho se dvěma relativně hratelnými soupeři včetně Němců.

Nakonec to bylo právě Německo, které v mezidobí o jediného hráče z pěti možných »posílené« javorové listy vzalo s sebou do čtvrtfinále! Ani tahle pomoc by ale nestačila, kdyby zoufalé Kanadě nepomohli o den dříve i Norové. Bez jejich tříbodového vítězství (když už jim navíc o nic nešlo) nad »KHL« překvapením MS z Kazachstánu by tou dobou 26násobným mistrům světa nepomohli ani všichni svatí a brali by nejhorší umístění v historii – ostudné 10. místo za Švédskem…

Že linie mezi úspěchem a neúspěchem může být doslova nicotná, tak letošek potvrdil víc než kdy dřív. Doplatili na to nakonec nejen Češi, ale i ti již zmiňovaní, velmi sympaticky hrající Němci. Příště však může být zase vše jinak. Pokud tedy to příště vůbec nějaké bude…

Ne, nechci malovat 5., 6. či 7. vlnu COVID-19 na zeď, ale i bez korony je příští hokejový svátek už teď reálně v ohrožení. A bolet by to mohlo dvojnásob proto, že na něm bychom na rozdíl od 85. koronavirového MS měli vidět po osmi letech zase ty nejlepší hráče planety. Jenže lidskoprávní organizace jsou proti. Nelíbí se jim ZOH v Číně. Tlačí mj. i na americkou vládu (ale i ostatní představitele nejen tzv. demokratického Západu), aby po vzoru LOH z Moskvy 1980 tito příští svátek olympismu zase bojkotovali… Zvítězí tentokrát rozum před laciným studenoválečnickým štvaním?! Na kontroverze se přece dá upozorňovat i jinak, nenásilnou cestou. Bez kradení plnohodnotných her divákům, a hlavně sportovcům…

Roman JANOUCH