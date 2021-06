Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stát nekontroluje dopady podpory migrace

Stát vynakládá na migrační politiku miliony korun, přínosy této podpory však nejsou jasné. Ministerstvo vnitra konkrétní dopady nesleduje. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle něj resort stanovil cíle jen obecně a bez ukazatelů, kterými by šlo doložit, co se zlepšilo.

NKÚ prověřil peníze, které stát vynaložil v letech 2017 až 2019 na čtyři vybrané programy migrační politiky. Vnitro vyplatilo v daném období na tyto programy 900 milionů korun ze státního rozpočtu i z fondů EU. Kontrola se zaměřila na projekty za téměř 557 milionů korun, které cílily například na ochranu hranic EU, podporu azylového systému nebo začleňování cizinců do společnosti.

Kontroloři zjistili, že některé oblasti nebude mít ministerstvo jak vyhodnotit. Například u integrace cizinců si nastavilo nekonkrétní cíle jako »podpořit nekonfliktní soužití s cizinci« nebo »zajistit bezpečnost všech obyvatel ČR«. U vnější migrace směřující do EU má například cíl »boj proti nelegální migraci«. Peníze na projekty získaly jak státní instituce, tak i neziskové organizace.

U kontrolovaných projektů ministerstvo podle NKÚ nepožadovalo, aby příjemci hodnotili jejich výsledky a přínosy. Příjemci dotací tak většinou sledovali jen výstupy, například počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc. »Nezajímali se ale o to, zda a jak přispěly služby poskytnuté v rámci projektu například k integraci cizinců do společnosti,« uvedli kontroloři.

Stínový ministr vnitra za KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček našemu listu potvrdil, že se závěry NKÚ se plně ztotožňuje. »Jsou to věci, které dlouhodobě kritizujeme. Při přijímání rozpočtu se nám podařilo přeřadit několik milionů na jiné potřebnější věci, a i nyní při projednávání Státního závěrečného účtu za rok 2020 jsme na výboru vedli dlouhou diskusi o tom, že to je nepřehledné a že se v tom nedá vyznat,« řekl Ondráček, který je zpravodajem zmíněného tisku. »Tady se podporují různé neziskovky, které si založily školy na integraci cizinců a podobné věci a nakonec zjistíte, že z dotačního programu jde více než 80 procent na platy zaměstnanců,« dodal poslanec. Řešení vidí ve změně vedení ministerstva vnitra a v náhradě současných »vítačů migrantů někým, kdo se k tomu bude stavět zodpovědněji«. Zároveň podotkl, že podobná situace jako na vnitru je i na dalších ministerstvech, především těch, které řídí sociální demokracie.

Výuka jazyka vyšla na 2600 i na 6700 Kč

U několika kontrolovaných projektů zaměřených na vnitřní bezpečnost zjistili kontroloři výrazné nedostatky. Například u společného komunikačního centra pro policii a celní správu za 120 milionů korun se bez jasného odůvodnění opakovaně měnily náklady na jednotlivé položky. Podle NKÚ to ukazuje na nedostatečnou přípravu projektu a riziko nehospodárného vynakládání peněz státu. Podobný problém odhalili kontroloři i v případě rekonstrukce objektu v Havířově, který slouží pro ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Cena rekonstrukce tak dosáhla v době kontroly 57 milionů korun, což představuje více než dvojnásobek původního rozpočtu.

Kontroloři dále upozornili na to, že ministerstvo také nesledovalo u podpořených aktivit k integraci cizinců průměrnou výši nákladů na jednoho klienta, například výuka českého jazyka vyšla na 2600 i na 6700 korun. I když jsou nároky jednotlivých klientů různé, mělo by mít ministerstvo podle NKÚ přehled o průměrných nákladech a být schopno porovnat projekty mezi sebou. »Navíc příjemci nemuseli sledovat skutečné náklady na jednotlivé aktivity v rámci projektů. MV od nich chtělo jen plánované náklady, které uváděli v žádosti o dotaci. Ministerstvo tak nemá podle čeho hodnotit efektivnost podpořených projektů,« podotkli kontroloři.

Ministerstvo oponuje, že jeho aktivity jsou plně v souladu se zaměřením současné migrační a azylové politiky Evropské unie a jsou ze strany evropských partnerů velice oceňovány. »Program Pomoc na místě významně přispěl v letech 2015–2020 ke snižování migračních toků do Evropské unie. Bez poskytnuté pomoci by došlo k vzestupu nelegální migrace s pravděpodobnými dopady i na Českou republiku jako zemi ležící na východostředomořské a západobalkánské migrační trase,« uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá.

