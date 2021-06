Ilustrační FOTO - Pixabay

Matika »stagnuje«, češtinu umí studenti lépe z domu

U státní maturity se letos výrazně snížila neúspěšnost studentů v didaktickém testu z češtiny. U matematiky neúspěšnost stagnovala, a to i přesto, že se studentům snížila kritéria a prodloužil čas.

Vyplývá to z informací ministerstva školství a Cermatu, který státní didaktické testy organizuje a vyhodnocuje. Z matematiky propadlo letos 16,8 procenta studentů, o 0,8 procentního bodu méně než před rokem, kdy jich propadlo 17,5 procenta. U nepovinné těžší zkoušky z matematiky, ke které se přihlásilo 2800 studentů, propadlo podle Cermatu 35 procent žáků.

Předloni test z matematiky nezvládlo 15,5 procenta maturantů, což byl ale o 6,3 procentního bodu lepší výsledek než o rok dříve. Předtím se neúspěšnost šest let držela mezi zhruba 20 procenty a 23,5 procenta. Kvůli výuce na dálku ministerstvo školství ale nyní v matematice snížilo hranici úspěšnosti z 33 procent na 27 procent testu, jinak by byl zřejmě podíl neúspěšných větší. Učinilo tak na základě doporučení validační komise Cermatu a nezávislé odborné komise. Důvodem je podle úřadu to, že matematika vyžaduje zvládnutí nejen teoretických znalostí, ale i jejich aplikace. K tomu je podle ministerstva nutné mít probranou látku procvičenou, což distanční vzdělávání v plné míře neumožňuje, uvedl úřad k vydanému opatření.

Horší výsledky podle něj mohou být právě důsledkem toho, že žáci neměli učivo dostatečně procvičené. Svědčí o tom i nižší úspěšnost v úlohách, které vycházejí z učiva základní školy a navazujícího učiva probíraného zpravidla v nižších ročnících škol středních, domnívá se ministerstvo. Státní maturitní testy se od letoška neznámkují. Hodnotí se jen slovy »uspěl« či »neuspěl« podle procenta zvládnutých úkolů.

Didaktické testy se konaly 24. až 26. května. Mohli je skládat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí aktuálního školního roku. Kvůli dlouhotrvající distanční výuce v důsledku opatření proti epidemii COVID-19 ministerstvo školství letos pro maturanty rozhodlo o řadě dalších úlev. Testy nemuseli skládat studenti zdravotnických a sociálních oborů, kteří s epidemií pomáhali v nemocnicích a domovech seniorů. Ostatním se prodloužil čas na napsání testů, a to v češtině a cizím jazyku o deset minut, v matematice o 15 minut. Od 7. do 9. července si budou moct neúspěšní maturanti testy opravit.

Kolem 81 procent maturantů si vybralo místo matematiky jako druhý předmět cizí jazyk. Naprostá většina z nich mířila k angličtině, kterou nezvládlo 6,7 procenta, zatímco loni 5,1 procenta. V němčině, ruštině a španělštině neúspěšnost proti loňsku klesla. Test z francouzštiny zvládlo všech 82 konajících. Hranice úspěšnosti ve všech předmětech kromě matematiky zůstala na 33 procentech.

Neúspěšnost v testu z češtiny klesla z loňských 14,2 procenta na 4,9 procenta. Ke zkoušce, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, se přihlásilo zhruba 71 tisíc prvomaturantů. Předloni byla neúspěšnost 10,2 procenta.

(cik)