Boje snad dají šanci diplomacii

Květnové přestřelky mezi Izraelem s Pásmem Gazy ukázaly řadu změn na obou bojujících stranách. Z tohoto důvodu se vymkly poměrně pravidelně propukajícím potyčkám, napsal server Axios.

Především vůbec poprvé se občané Izraele arabského původu postavili proti vládě. V bojích bývali nezúčastněnou stranou, letos ne. Dali jasně najevo, že se jim vládní politika příčí. Nejspíš šlo o politickou chybu premiéra Benjamina Netanjahua, spory záměrně vyhrotil a načasoval na závěr ramadánu, který muslimové považují za největší svátek. Když izraelská policie zabránila, aby jej muslimové slavili na tradičním místě v chrámu Al-Aksá, znamenalo to pro Araby urážku stejně jako policejní povolení akcí ortodoxních židů.

Naprosté překvapení

Izraelští Arabové se zapojili do pouličních nepokojů ve městech se smíšeným obyvatelstvem, které trvaly několik dní. Pro izraelskou vládu to bylo naprosté překvapení. Nejspíš přispělo k tomu, že nevydala rozkaz k útočné výpravě na území Pásma Gazy. Nešlo o překvapení jediné. Hnutí Hamás se ukázalo daleko silnějším, než Izraelci na základě minulých zkušeností čekali. Bylo schopno ostřelovat území Izraele raketami po celých jedenáct dní konfliktu a díky způsobu střelby salvami také zasahovat cíle. Izrael má vyspělý systém protiletecké obrany, známý Iron Dome (Železnou kupoli), zničil sice 90 procent vyslaných raket, ale deset procent zasáhlo cíl. Navíc poměrně daleko od Pásma Gazy, Hamás tedy dosáhl zvýšení doletu svých zbraní. Ačkoli Izrael leteckými a dělostřeleckými údery zasáhl praktiky všechny průmyslové kapacity v Pásmu, výrobu raket zjevně nezničil, i v poslední den bojů byl Hamás schopen posílat rakety na Izrael a to, jak už bylo uvedeno, salvami, při nichž je spotřeba střeliva vysoká.

To také nebývalo

Obyvatelé Izraele se necítili bezpečně, to také nebývalo. Za léta si zvykli, že když vznikne nějaký konflikt, tak izraelská armáda trestá, přičemž odpověď Palestinců nepřichází vůbec nebo je jen symbolická. Mají přece Iron Dome, tedy obranný systém. Nyní si museli rychle zvykat na útěky do krytu a dlouhé pobyty v něm. Raketa Kassam, kterou používal Hamás, letí z Pásma Gazy do Tel Avivu jeden a půl minuty. To byl limit, za který se obyvatelé museli dostat do krytu. Někteří to nestihli, dvanáct Izraelců kvůli tomu zahynulo. Všechna čest organizaci izraelské civilní obrany, umožnila lidem přežít, obětí bylo poměrně málo. Ale to i na palestinské straně, v předchozím konfliktu zahynuly přes tři tisíce Palestinců, nyní »jen« něco přes tři stovky, i když izraelské letouny podnikaly noční nálety na obytné čtvrti.

Významná změna

Od prvního dne konfliktu se objevovaly spekulace, že izraelská armáda vstoupí do Pásma Gazy, jako to udělala minule. Nevstoupila a měla k tomu dobrý důvod, právě nespokojenost arabských Izraelců. Armáda stála před dilematem, útočná operace by odkryla zázemí. Přitom ochranný protiraketový systém neplnil svou funkci na sto procent. Útočná operace by navíc protáhla dobu konfliktu a tím pádem příletů raket, a to nebylo v izraelském zájmu. Shrnuto, napsal server, konflikt přinesl nové otázky. Jak to, že se Hamásu podařilo tajně vyrobit stovky až tisíce raket a kde? Izraelská armáda hádanku nerozluštila. Utajené zůstalo i místo výroby a evidentní fakt, že na místo se nějak musely dostat součástky, které by prostě v Pásmu Gazy nikdo nevyrobil, aby se to Izrael nedozvěděl. Jinak řečeno, Izrael bude pátrat po kanálu, jímž se hromadně pašují součástky či celé zbraně ze zahraničí do Pásma. Přitom se již nemůže spolehnout na mnohomluvnost šéfů Hamásu, jejich chlubení už se také stalo minulostí. Je to drobná, ale významná změna.

Vyzývání k míru

Další otázka zní, proč nepracovala bezchybně izraelská protiraketová obrana. Hamás svou sílu zvýšil, možná odpověď tedy zní, že systém prostě nemůže chránit lidi úplně. To pro Izrael vypadá zlověstně, a proto nedostatky protiraketového systému, v minulosti vychvalovaného do nebe, mohou přiblížit diplomatické řešení. Vyzývá k němu většina zemí světa a první hodnocení dokazují, že ani Izrael ani hnutí Hamás nedosáhly svých cílů vojensky. Dává to šanci diplomacii? Snad.

