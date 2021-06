Zakrývané zločiny privatizace

Nikdo se o nich nechce bavit, natož je řešit, dořešit a vynést spravedlivé tresty. Hovořím o prokazatelných privatizačních podvodech v devadesátých letech.

Opět jsem se o tom přesvědčil o uplynulém víkendu, kdy jsem se zúčastnil Otázek Václava Moravce. V momentě, jak jsem je začal připomínat v souvislosti s nečinností bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, řeč se okamžitě a účelově stočila na kauzy premiéra Babiše. Typické odvádění pozornosti. I kdyby předseda vlády »spáchal« vše, co je mu kladeno za vinu, pořád to nic nemění na tom, co se v téhle zemi odehrálo během privatizace.

Abych nebyl špatně pochopen, to není obrana Andreje Babiše. On se musí obhájit sám. Spíš mi vadí, kolika lidem, a z kterých politických stran, se teď prostě hodí, aby na něho byla upřena pozornost médií a veřejnosti, a špinavé zločiny z divokých »devadesátek« zůstaly zapomenuty, respektive uzamčené v nedobytném trezoru NSZ a promlčely se. Horlivý v této manipulaci byl v posledních Otázkách Václava Moravce zejména šéf ODS Petr Fiala. Jakmile jsem jen připomenul téma privatizace, předseda občanských demokratů ihned přepřahal na Agrofert a Čapí hnízdo.

Jistě, nedivím se mu, vždyť to byla právě ODS, která na stříbrném podnosu servírovala produkty socialistického průmyslu a zemědělství zahraničnímu spekulativnímu kapitálu a vlastním kamarádíčkům. Avšak zakrýt Babišem privatizační zločiny a zahrabat je na věky věků do smetiště dějin Komunistická strana Čech a Moravy nikdy nepřipustí.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM