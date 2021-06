Feri frajer? Ani náhodou!

Původně jsem se nechtěla ke »kauze Feri« vůbec vyjadřovat. S odstupem několika dnů se však čím dál více setkávám s tvrzením, že obětí je vlastně Dominik Feri. A to mě skutečně nadzvedlo ze židle. Opravdu mi chcete tvrdit, že projevem a utužením politické kultury je, když odstoupí člověk podezřelý z jednoho z nejhnusnějších činů, který může vůbec být? U kteréhokoli člověka, který čelí tak závažným obviněním, mluvit o nějaké kultuře nebo nedej bože morálce, je absolutní chucpe!

Tato kauza dokonce v TOP 09 probudila jinak už spící knížata, hrabata a další příslušníky modré krve, kteří se zapomněli v minulých stoletích, a tak se shodli, že chování Feriho je vlastně správné. Možná si u toho ještě zavzpomínali na staré dobré časy s právem první noci. Pro mě je to absolutní nechutnost, neúcta a nadřazenost, která je v nich evidentně hluboce zakořeněná. Nedovedu si představit, jak bych nejen na chování Feriho, ale na prohlášení ctihodných pánů z TOP 09 reagovala, kdybych měla dceru, která by mohla být takovým praktikám vystavena. Pozadu za aristokracií nezůstal ani exposlanec Ženíšek, jenž označil Feriho za frajera. A tak zatímco Janek Kroupa a jeho kauza s Hamáčkem byla v TOP 09 nekriticky přijata jako pravdivá, nyní je u členů této strany tendence novinářku Apolenu Rychlíkovou s Jakubem Zelenkou zpochybňovat. Přitom se ale zapomíná na to, že informaci ještě před nimi přinesly Parlamentní listy, takže v TOP 09 museli dobře vědět, která bije.

Jak pak může předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která má většinou ihned naprosto jasno, kdo je čím vinen, dávat do souvislosti čas, kdy to »veřejné tajemství« prasklo, s volební kampaní? Vždyť tomuto se vysmívala u Andreje Babiše! A teď to dělá sama? Najednou se diví načasování celé kauzy, že dívky promluvily »až« po pěti letech a že je to podezřelé? Že se jí podezřelé načasování nezdálo třeba zjištění v kauze Vrbětice, kde měla okamžitě naprosto jasno o vině Ruska. Že to bylo ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tendru v řádech stovek miliard, jí nedávno nepřišlo vůbec divné. Dle jejích slov jsme se k tomu prostě po sedmi letech dopracovali. A teď, když se k něčemu dopracovalo po pěti letech, tak je to špatně? To je nechutně účelové a alibistické chování.

A omlouvat ho tím, že je to přece mladý kluk... Víte, Feri není jediný, kdo v jednadvaceti začínal v Poslanecké sněmovně PČR. Byť se to možná nezdá a spousta lidí na to zapomněla, tak i já jsem v roce 2002 nastupovala jako jednadvacetiletá do Sněmovny a nikdy bych si nedovolila – a dokonce by mě to uráželo – svádět nějaký přešlap na své mládí. Dominik Feri je právník. Není mu ani 13 ani 16 let a velmi pravděpodobně – pokud by se vydal do advokacie do oblasti trestního práva, by mu podobné případy končily pod rukama, takže svádět to na klukovinu je pěkná blbost! Je zároveň děsivé, že – dle médií – minimálně dva členové Akademického senátu Právnické fakulty UK byli seznámeni s tím, že není něco v pořádku. Dokonce jeden z nich – Martin Samek – se vyjádřil – cituji: »Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekněme dost nevybíravým způsobem nabízel sex.« Když už dotyční nekontaktovali policii, tak co dělaly kontrolní mechanismy fakulty? Nebo to měl správňák Feri pod palcem? Vždyť přece jeden ze členů Etické komise i akademický senátor a člen kolegia děkana Michal Říha byl Feriho asistent v Poslanecké sněmovně!

Už jen popsané praktiky chování tohoto rázu jsou naprostým popřením toho, jakou auru si sám Feri budoval. Milionová armáda lidí mu tleskala za moderní názory. Co na tom, že byly plné urážek oponentů, když byly schované za falešnou kultivovanost, kterou podle všeho Feri opustil ihned, co zhasla záře reflektorů a vypnul svůj Instagram. Pozlátko značkových obleků, naučených frází a naoko přátelského a vyspělého chování byla jen zástěrkou arogance moci a vlivu.

Moderně se tvářící TOP 09, tvrdící cosi o obraně práv jedinců, je pod povrchem stranou elitářů částečně tesknících po dobách monarchie, částečně vzhlížejících k Bruselu a USA. Fajfka, velké afro ani bajky o zašlé slávě šlechtických rodů, za nimiž stojí jen slzy, krev a špína, podstatu takovéto asociální elitářské strany nezmění. Nedá se to zakrýt ani tisícovkou příspěvků na Instagramu. Ostatně k tomu elitářství – poslankyně KSČM Marie Pěnčíková správně připomněla slova Feriho náhradnice paní Sommerové, která prohlásila, že – opět cituji: »Volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní«. Že paní nastávající poslankyni nic neříká Ústava ani Listina práv a svobod, je smutné. Že tím ale zároveň plivla na program SPOLU, to už je tragikomické. Nevím, jak se s takovým chováním srovná KDU-ČSL, jinak hlasatelka morálky a tradic. Mlčí i jindy výřečný akademik Fiala z ODS, s níž – a KDU-ČSL – tvoří tato strana volební koalici SPOLU.

Na závěr bych chtěla říct všem obětem sexuálního násilí, a to i ve formě pokusu o něj, nebojte se o svých zážitcích mluvit. Vím, že je to pro nejednu ženu, ale i muže, traumatizující. Zvláště ve chvíli, kdy bohužel v naší společnosti existují vyšinutí jedinci, kteří si myslí, že je to snad v pořádku.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně za KSČM