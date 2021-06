Tři jména

Přečetl jsem si před několik dny na Seznamu, že Poslanecká sněmovna zaslala prezidentu Zemanovi návrhy na státní vyznamenání, jež se pravidelně uděluje 28. října. Byla uvedena tři, vlastně čtyři jména. Vladimíra Remka, plukovníka Koudelky a bratří Mašínů. Překvapilo mne to. Kosmonauta Remka zná celý svět, je podivné, že teprve nyní si na něj poslanci vzpomněli. Pokud ovšem vím, tak komunisté ho již dávno na vyznamenání navrhovali. Plukovníka Koudelku svět nezná. Jen zvláštní služby české a americké. Měl bych ovšem změnit pořadí – americké a české. Remek se zasloužil o to, že mezi Ruskem a Českem se narovnaly vztahy. Bylo to nutné po takových velvyslancích, jako byl například nenávistí přímo sršící Petr Kolář. Remek odvedl dobrou práci.

Koudelka se proslavil několika kauzami, z nichž ta poslední, Vrbětice, nás dokonce dovedla do mrtvého bodu ve vztazích k Rusku. Nezná ho celý svět, jeho ne. Zato ve Washingtonu mu udělili medaili, která se uděluje jen obzvlášť významným lidem, kteří udělali něco pro Spojené státy. Ano splnil očekávání. Rozkmotřil nás na léta s Ruskem, ale rozkmotřit celou Evropu se mu nepodařilo. Snad ona medaile by měla být náplastí za úlohu nedotaženou do konce.

Pak jsou tu bratři Mašínové. To, co Koudelka udělal v »tajné válce«, oni už dávno před ním dokazovali otevřeně. Co na tom, že za nimi zůstalo osm mrtvých, z nichž někteří jen proto, že Mašínům chtěli pomoci. Ti nabízející svou pomoc nemohli vědět, že jde vlastně o léčku. Také civilista, který bránil peníze zaměstnanců svého podniku, byl jimi zavražděn. Peníze, které si pak oni a jejich spolupracovníci rozdělili na nákupy svých potřeb. Obyčejní vrazi a zloději, kteří se vydávali a vydávají za nositele demokratických hodnot a pokračovatele svého hrdinského táty. Ten však bojoval za vlast a svobodu, oni za majetek a cizí zájmy.

Je hrůzné jen pomyslet na to, že narušitelé vztahů mezi národy v cizím zájmu a vrazi mají být pasováni na hrdiny. A jsou dokonce v jednom návrhu s kosmonautem Remkem.

Věřím, že jediným, kdo si připne vyznamenání na svá prsa, bude právě Vladimír Remek. A že fašisté, nebojme se Mašíny tak nazvat, a ti, kteří slouží jiným, neprojdou ani tentokrát.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice