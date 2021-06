Ochrana seniorů?

Neuplyne týden, abychom nebyli bombardováni návrhy na »zlepšení« ekonomické a sociální situace seniorů, a to ze všech politických stran a směrů. Jejich představitelé se předhánějí ve slibech stovek ba tisícovek korun plošně rozdávaných jako »kompenzace« zvýšených výdajů seniorů. Bohužel tyto iniciativy mají několik společných nedostatků.

Především není jasné, o koho se jedná a v jakém rozsahu. Hovoříme-li o seniorech, máme na mysli určitou jasně vymezenou věkovou skupinu obyvatelstva s určitými obecně platnými vlastnostmi, v běžném životě nerozlišovanými. Podstatné je, že pod kategorii »senior« nelze včlenit nemalou skupinu občanů, kteří mají příbuzné, mnohdy i s mnohem vážnějšími problémy v ekonomickém a sociálním postavení jako senioři, avšak jsou z pomoci vyřazeni či alespoň omezováni. Jde například o invalidní, pozůstalostní a sirotčí důchodce.

Kdo nezažil jednání o přiznání stupně invalidity, umístění v sociálních zařízeních, příspěvku na péči a zdravotní pomůcky, o hodně přišel. Umístit rodinného příslušníka i do tak nedůstojného prostředí, jako je LDN, je skutečné inferno. Neslibuje, budujte! Situace je tak dramatická, že mnoho čekatelů (lhostejno zda senior či důchodce) před nástupem skoná. Desetitisícové až stotisícové »dary« nejen soukromým zařízením pro urychlení přijetí je již běžnou normou.

Plošné zvyšování důchodů, případně jednorázové kompenzace, s nimiž se tolik pyšní strážkyně státní kasy v dojemné shodě s pracovní a sociální kolegyní, rovněž kulhá na obě nohy. Obě ženy jistě jen pro obrovské pracovní vytížení opomíjejí existenci inflace, která kompenzační příplatky globálně mění na pár desítek korun. Češi se začínají bát o své úspory a hledají možnosti, kde by negativní vlivy inflace mohli vykompenzovat. To se logicky týká těch, kteří na to mají. Ti ostatní mají smůlu.

Přiznejme vládě i opozici snahu do hry aktivně vstupovat. Například ministryně Schillerová má jasnou vizi: pokud možno co nejvíce zvýšit spotřebu domácností a tak přispět k růstu HDP. Negativní dopady na život v inflaci se týkají především důchodců, kteří vesměs nemají možnost si k důchodu přilepšit nějakou prací, byť za žebračenku, a jsou tak odkázáni na pomoc nejbližších (pokud ti na pomoc prostředky vůbec mají), nebo na milodary, jak se dozvídáme z jímavých reportáží sdělovacích prostředků.

Ano, i tak daleko česká společnost došla. Nejhorší je, že i to málo, co dělá pro důchodce, samoživitele a další sociálně slabé, je reálně v horizontu voleb.

Ladislav ŠAFRÁNEK