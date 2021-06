Svědomí

Minulý týden jsem na Olšanském hřbitově na jednom náhrobku zahlédla zajímavé motto: »Mým bohem je mé svědomí.« Zajímavá myšlenka. Hned mě napadlo, že znám pár lidí, kteří mají podle tohoto motta velmi silnou víru a neudělaly by nic, proti ní. Ale také znám dost těch, které bych pak mohla zařadit mezi zaryté bezvěrce.

Kde se ale vlastně bere to svědomí? Když se malý človíček narodí, o svědomí netuší nic. Co je dobré a co zlé, tedy co může dělat s klidem, ba rád, a co naopak by dělat neměl, se učí až s věkem. Záleží tedy na výchově, která mu řekne, co se smí a nesmí, co by mohl dělat a co by dělat neměl, aby to jemu či někomu jinému nevadilo či rovnou neublížilo.

Je tedy na každém z nás, jak má z výchovy i ze samotných vlastních životních zkušeností stanovené hranice pro dobré a horší skutky, pro to, co mu jeho svědomí dovolí, a co ne. Když naše svědomí funguje správně, pomáhá nám zjistit, jací doopravdy jsme. Dokážeme si díky němu poctivě přiznat svoje nejhlubší myšlenky a pocity. Může nás vést k dobrému a odvádět od špatného. Když se rozhodneme správně, odmění nás příjemným pocitem. A když se rozhodneme špatně, vyvolá v nás pocit viny.

Bohužel jsou ještě vnější vlivy svědomí. Existuje například společenské svědomí, které mnohé učí, že když něco může jeden a projde mu to, můžu to dělat také. Byť bych podle vlastního svědomí neměl. Anebo naopak, že nemusím dělat nic, že to udělají jiní ze společnosti. Byť jim tím přidělávám práci (neuklizené odpadky), nebo rovnou ohrožuji život (když dav lidí v metru klidně přejde ležícího seniora, aniž by se kdokoliv zeptal, zda nepotřebuje pomoc).

Někteří lidé si myslí, že poslouchat svědomí v podstatě znamená řídit se svým srdcem. Myslí si, že můžou dělat cokoli, z čeho mají dobrý pocit. Naše pocity jsou ale nedokonalé a můžou nás oklamat. Můžou být tak silné, že ovlivní naše svědomí. Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je schopné všeho. Stejně tak nás ale může brzdit strach. A co teprve, když se člověk místo srdcem začne řídit třeba vidinou materiálního zajištění, respektive tučností svého konta…

Ovšem samotná kombinace boha a svědomí mi vždy úplně neseděla. Křesťanská víra totiž učí, že když zhřešíš, ale budeš se dostatečně kát, zpytovat svědomí, vykoupíš se a bude ti odpuštěno. To pak mnohým značně ulehčuje život. Bohužel ale míra hříchu a míra zpytování je mnohdy naprosto neúměrná.

A co teprve ti, kteří svědomí nemají vůbec. Jsou ještě lidmi?

Helena KOČOVÁ