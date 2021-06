Ilustrační FOTO - Pixabay

1,3 milionu Čechů je v tísni

V ČR může být až 1,3 milionu lidí, kteří se kvůli svým znevýhodněním dostávají do finančních potíží, nemohou sehnat místo, berou podřadnější práci, mají nepravidelný příjem, nedosáhnou na pomoc od státu či na cenově výhodnější půjčky.

Ukázala to analýza, která je součástí projektu Neviditelní, na němž spolupracují organizace Spotřebitelské fórum, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA a poskytovatel nebankovních úvěrů Provident Financial.

Centrum CETA prozkoumalo dostupné ekonomické a sociologické studie. Podle výsledků stanovilo 13 ohrožených skupin. Společnost Ipsos pak vedla rozhovory s lidmi z každé skupiny. Výsledkem jsou doporučení pro osoby ve složitější situaci, firmy a stát.

Mezi ohrožené Čechy podle autorů patří studenti z chudých rodin, samoživitelky, mladé rodiny s dětmi, pracovníci v šedé ekonomice, nedobrovolně nezaměstnaní nad 50 let, postižení, chudé domácnosti, veteráni, farmáři, pracovníci neziskových organizací, senioři, menšiny a malí podnikatelé. Podle psychoterapeutky Kateřiny Brikciové lidé zažívají kvůli své náročnější situaci obavy, stres i frustrace.

»Naštvanost se může projevit ve volbách. Ovlivní to nás všechny. Téma je důležité nejen ve volebním roce. Politici by se mu měli věnovat celý volební cyklus,« uvedl ředitel pro výzkum CETA Aleš Rod.

Jednou ze skupin jsou mladé rodiny s malými dětmi. Lidé často kvůli neplánovanému narození potomků nedokončili školu, nestihli vybudovat kariéru, nemají dost peněz a berou podřadnější i nejistou práci, popsal Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra. Stát by měl podle autorů studie podporovat péči o předškolní děti, vzdělávání rodičů, otcovskou dovolenou, flexibilní práci i neziskové organizace, které poskytují pomoc. Řešit by měl také bytovou krizi a poskytovat by měl podporu adresněji. Zaměstnavatelé by zas měli podpořit pracovníka při získání kvalifikace, nabízet flexibilní práci či zprostředkovat hlídání nebo kroužky, shrnul Kruliš.

(ste)