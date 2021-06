Hnědouhelný důl Turów v Polsku. FOTO - Wikimedia commons

Je ohrožena voda u Turówa?

Česká republika se pokusí sjednat mezivládní dohodu s Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turów. Vláda tím pověřila ministry životního prostředí a zahraničí. Stínová ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíková se obává, že výsledkem dohody bude ztráta vodních zdrojů pro desetitisíce Čechů.

Kabinet zároveň uložil vládnímu zmocněnci pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martinu Smolkovi, aby navrhl pro Polsko penále ve výši pět milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně kvůli tomu, že v rozporu s uloženým předběžným opatřením bezodkladně nezastavila těžbu hnědého uhlí v dole. »Žaloba by měla být v nejbližších dnech podána,« řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

»Smlouva bude mimo jiné obsahovat kompenzace, uhrazení výdajů ať už minulých, stávajících nebo budoucích, které se týkají vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody na české straně hranice, to je hlavně oblast Frýdlantska a Hrádecka, a také posílení vodního zdroje Uhelná,« dodal ministr. Na vybudování těchto zařízení je ČR připravena žádat o 40 až 50 milionů eur (1,02 až 1,27 miliardy korun).

Zájem o dohodu s ČR má i polská strana. »Jsem stoprocentně přesvědčen, že se dohodneme, nemějte strach,« uvedl polský ministr Michal Wójcik. »Považuji to za normální,« dodal k možné pokutě s tím, že strategií Varšavy je s Prahou vyjít.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu Turów, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Soud EU v květnu Polsku na žádost ČR nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole. Polsko ale opakovaně uvedlo, že provoz nepozastaví.

Prodá vláda své občany?

Z toho, že nakonec mezi českou a polskou stranou k dohodě dojde, má Pěnčíková obavy. »Já si v tuto chvíli nedovedu představit, jaká částka je dostatečná jako kompenzace za to, že ohrozíme nedostatkem vody desetitisíce obyvatel žijících v této oblasti. Myslím si, že voda a záchrana vodního zdroje by měla být priorita a nemělo by se vůbec o penězích jako takových uvažovat,« řekla našemu listu. Zároveň připomněla, že dokonce sami polští ekologové tvrdí, že zastavení těžby v dole Turów polskou ekonomiku zásadním způsobem neovlivní, že mají náhradní zdroje, a polská strana může těžbu zastavit. Polsko se však podle Pěnčíkové v tuto chvíli ukazuje jako velice suverénní stát, který si myslí, že všechno zvládne nahradit finančně. Bavit se ale v případě vodních zdrojů vyloženě o finančních kompenzacích, není podle Pěnčíkové úplně namístě. »Namístě by mělo být ze strany ministerstva životního prostředí vynaložit maximální úsilí o to, aby se vodní zdroje zachránily,« míní místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí. Obává se ale, že nakonec česká vláda svým občanům s úsměvem na rtech sdělí, že je prodala za 127 milionů, protože polské straně to za ty peníze stojí.

»Myslím si tedy, že dohoda nakonec bude uzavřena, protože je to snadnější a lehčí cesta řešení tohoto sporu, koneckonců polská strana na to celou dobu spoléhala. Já si ale myslím, že prioritou české vlády a českého ministra životního prostředí by neměly být finance, ale záchrana vodního zdroje,« dodala Pěnčíková.

Obavy ze ztráty vody

Brabec ujistil, že smlouva nebude obsahovat pouze finanční kompenzace. Polsko podle českého návrhu bude muset poskytovat veškeré dostupné informace o dopadech těžby, o protifiltrační stěně v dole, výstavbě zemního valu nebo monitoringu. Smlouva by měla obsahovat jasné lhůty pro splnění konkrétních povinností, včetně sankcí za jejich nesplnění. Případné spory vyplývající ze smlouvy by měl opět řešit Soudní dvůr EU.

Ekologická organizace Greenpeace ČR ocenila, že ČR navrhne sankce za nezastavení těžby. Naopak zklamána je tím, že vláda uvažuje o smlouvě bez jakéhokoli omezení těžby. »Protože pokud stažení žaloby na důl otevře cestu k další těžbě až do roku 2044, tak to bude z pohledu místních lidí i z hlediska ochrany klimatu velmi špatná dohoda a selhání vlády,« uvedla Nikol Krejčová.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí ČR a Německa. Lidé se obávají zvýšeného hluku, prašnosti a především ztráty vody.

