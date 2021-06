Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rasismus v Buckinghamském paláci není novinkou

Mezi úředníky zaměstnanými v Buckinghamském paláci, sídle britských panovníků, nesměli být nejméně do konce 60. let minulého století nebělošští přistěhovalci nebo cizinci. Vyplývá to z dokumentů, které objevil britský list The Guardian. Královna a její domácnost jsou podle Guardianu také vyjmuti z působnosti zákonů, které brání diskriminaci na základě rasy a pohlaví…

Dokumenty novináři listu The Guardian objevili v Národním archivu v rámci pátrání po detailech o proceduře zvané souhlas královny (Queen’s consent). Zajímalo je, jak královský palác procedury využíval, aby tajně zasahoval do připravovaných zákonů a prosazoval jejich konkrétní znění nebo naopak jisté části z normy odstranil. Metodu lze přirovnat ke královskému lobbingu a panovnice ji podle listu The Guardian využívala u norem, na kterých jí záleželo. Palác tento proces označil za pouhou formalitu.

V dokumentu z roku 1968 královnin hlavní finanční manager lord Tryon informoval státní zaměstnance, že »ve skutečnosti nebylo obvyklé jmenovat nebělošské přistěhovalce nebo cizince« do administrativních pozic v královské domácnosti, přestože jim bylo povoleno pracovat jako služebnictvo. Zaměstnance paláce dělil lord Tryon na tři skupiny - seniorní pracovníci, úředníci a služebnictvo. Příslušníci menšin pracovali jen v poslední ze skupin.

V 60. letech se členové vlády snažili zavést zákony, které by zakazovaly odmítat zaměstnance na základě rasy nebo etnického původu. Královna byla však z těchto zákonů osobně vyjmuta a na její personál se zákon nevztahoval. Pokud si někdo z odmítnutých uchazečů o práci v Buckinghamském paláci chtěl stěžovat na diskriminaci, jeho stížnost nešla v důsledku výjimky před soud jako u ostatních. Palác nepopírá, že se ho zákon netýkal, jeho zaměstnanci ale měli údajně vlastní proceduru pro podávání stížností.

Královnin souhlas

Výjimka ze zákona vstoupila v platnost v 70. letech, když Británie přijala řadu zákonů o rasové a sexuální rovnosti ve snaze odstranit diskriminaci. Oficiální dokumenty podle listu The Guardian ukazují, jak vládní úředníci v 70. letech koordinovali záležitosti s poradci královny Alžběty II. ohledně znění zákonů, právě za pomoci procedury zvané královnin souhlas.

Výjimka byla podle britského listu prodloužena do současnosti, i když v roce 2010 zákon o rovnosti nahradil původní zákon o rasových vztazích z roku 1976, zákon o diskriminaci na základě pohlaví z roku 1975 a zákon o rovném odměňování z roku 1970. Po mnoho let kritici pravidelně poukazovali na to, že královská domácnost zaměstnávala velmi málo lidí černé pleti, Asiatů a příslušníků různých dalších etnik…

Zveřejnění dokumentů nejspíš opět přitáhne pozornost médií i veřejnosti k tématu britské královské rodiny a diskriminace. Debatu nedávno rozvířila manželka prince Harryho Meghan, když v rozhovoru uvedla, že jistý člen královské rodiny vyjádřil v době jejího těhotenství obavy o barvu pleti jejího syna. Také v souvislosti s tragickým úmrtím lady Diany v pařížském tunelu na sklonku 90. let se spekulovalo o tom, že za »nehodou« mohl být někdo z královské rodiny (ne-li sama královna), aby Dianini synové neměli nevlastního bratříčka arabského původu. Princezna Diana totiž byla podle všeho těhotná se svým novým přítelem, arabským boháčem Dodi Al-Fayedem, který spolu s ní zemřel v inkriminovaném voze…

(rj)